16 Ağustos 2025 Cumartesi
  • Yere oturarak kasis yaptı: Engelli muhtardan CHP'li belediyeye ders gibi hizmet
Yere oturarak kasis yaptı: Engelli muhtardan CHP'li belediyeye ders gibi hizmet

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bedensel engelli olan mahalle Muhtarı Bünyamin Dağlılar kazaların yaşandığı yola kasis talep etti. CHP'li belediyeden ret cevabını alan Muhtar Dağlılar kasisi yere oturarak kendisi yaptı.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:38
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde sıklıkla yaşanılan trafik kazalarından dolayı Fatih Mahallesinin bedensel engelli olan Muhtarı Bünyamin Dağlılar, düzenlenen toplantılarda kazaların yaşandığı caddeye kasis yapılmasını talep etti.

Belediyeye müracaatlarda bulunmasına rağmen her hangi bir çözüm bulamayan Muhtar Bünyamin Dağlılar, yardım sever bir iş adamının desteğiyle hazır asfalt siparişi verdi.

Gelen hazır asfaltı alan Bünyamin Dağlılar, koltuk değnekleri ile kazaların yaşandığı noktaya gelerek burada elinde mala ile yola kasis yaptı. Yerde kendini sürükleyerek asfalt döküp kasis yapan muhtar, tek amacının kazaların önüne geçmek olduğunu dile getirdi.

