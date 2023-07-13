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Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal paniği: Ekipler inceleme yaptı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde hissedilen kimyasal koku nedeniyle ekiplerce inceleme yapıldı.

13 Temmuz 2023 Perşembe 20:53 - Güncelleme:
Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal paniği: Ekipler inceleme yaptı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca müzede düzenlenen ve 76 ülkeden diplomatik temsilcilerin katıldığı etkinlik öncesinde kimyasal koku hissedildi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine müzeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

İtfaiye görevlileri müzede hava tahliyesi çalışması yaptı.

Kokunun, toplantı öncesinde yapıldığı belirtilen ilaçlamadan kaynaklanmış olabileceği kaydedildi.

  • Yerebatan Sarnıcı Müzesi
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