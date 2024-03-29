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Yerel seçim kampanyalarında park halindeki araçlar billboard gibi kullanıldı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kampanya döneminde adaylar, römork, tır, minibüs ve kamyonet gibi araçları propagandalarında billboard gibi kullandı.

AA29 Mart 2024 Cuma 11:25 - Güncelleme:
Yerel seçim kampanyalarında park halindeki araçlar billboard gibi kullanıldı
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Bu pazar yapılacak, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlere adaylar, çeşitli kampanyalarla hazırlandı.

Ankara'nın işlek cadde ve sokakları ile şehirlerarası yollara park edilen römork, tır, minibüs ve kamyonet gibi araçlar da partilerin kurumsal renkleri, logoları ve adayların fotoğraflarıyla giydirildi.

Özellikle billboardların dolu olduğu seçim bölgelerinde, parti ve adaylar, giydirdikleri hareketsiz araçlarla vaatlerini ve sloganlarını seçmenlere ulaştırmaya çalıştı.

Ana arterlere park edilen araçlar billboard gibi kullanılarak, kampanya sürecinde etkin bir rol oynaması sağlandı.

Seçim sürecinde reklam panosu olarak işlev gören araçlar, seçimlerin ardından tekrar aktif kullanılmaya başlanacak.

  • mahalli idare seçimleri
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