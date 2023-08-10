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Yerel seçim öncesi İYİ Parti'den CHP'ye soğuk duş: Seçime tek başımıza girecekmişiz gibi çalışma yapıyoruz

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin, 'Bir işbirliği olur mu olmaz mı, bunu tabii ki teşkilatlarımızla konuşuyoruz ama bir gerçek var o da şu, biz şu an itibarıyla 81 ilde, 973'e yakın ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı yapıyoruz.' dedi.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
Yerel seçim öncesi İYİ Parti'den CHP'ye soğuk duş: Seçime tek başımıza girecekmişiz gibi çalışma yapıyoruz
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2019 yılındaki son yerel seçimlerde, İYİ Parti ve HDP'nin açık desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanabilen CHP, 31 Mart'ta bu şehirleri elinde tutabilmek için yeni bir ittifakı "zorunlu" görüyor. Bu kapsamda İYİ Parti ile görüşmeleri resmen başlatan CHP'nin, HDP ile de nabız yokladığı belirtiliyor.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Burdur'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tüm il teşkilatlarında yerel seçimlerle ilgili hazırlıkları en iyi şekilde yapacaklarını aktaran Kavuncu, şunları söyledi: Genel Merkezimizin yapacağı değerlendirme, alacağı karar önemlidir. Bir işbirliği olur mu olmaz mı, bunu tabii ki teşkilatlarımızla konuşuyoruz ama bir gerçek var o da şu, biz şu an itibarıyla 81 ilde, 973'e yakın ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı yapıyoruz.

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