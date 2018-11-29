Yerel seçimler beka meselesi
Star Gazetesi’nin düzenlediği ‘Şehir Buluşmaları’ bu ay Ankara’da yapıldı. Yerel seçimler öncesi yaşanan siyasi gelişmelerin ele alındığı toplantıda, bu seçimlerin 24 Haziran’ın tamamlayıcısı olduğuna dikkat çekildi. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak, seçimlerin beka meselesi olduğunu söyledi.
- TALAT DOYMUŞ / ANKARA
Star Gazetesince Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ana sponsorluğunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Ankara Ticaret Odasının (ATO) destekleriyle düzenlenen ‘Star Şehir Buluşmaları’ toplantısının Ankara bölümü önceki gün gerçekleştirildi. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AK Parti Ankara Milletvekili ve Star Gazetesi yazarı Yalçın Akdoğan, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in moderatörlüğünde Ankaralılar ile bir araya geldi.
TOPLANTI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
ATO Meclis Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran yaptı. Toplantıya; ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, ASİAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ile çok sayıda izleyici katıldı. Yoğun ilgi gören program, Ankara’nın tanıtım videosu ile başladı.
HDP İLE GAYRİMEŞRU İTTİFAK
Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, ilk defa bir yerel seçime giderken seçimden çok başka parametrelerin konuşulduğuna dikkat çekti. Albayrak, şunları söyledi: “Millet İttifakı denen öbür partilerin çok yoğun biçimde ittifak çalışması içinde olduğu gözlendi. Özellikle HDP ile diğerlerini aldatma pahasına gayrimeşru bir ittifak çalışmaları yürütüldü. Bunun üzerine AK Parti ile MHP arasında yeniden ittifak çalışmalarının başlatıldığını düşünüyorum.”
TERÖRLE MÜCADELE EDİLİYOR
“Bugün normalde yerel seçim yapılıyor. Ama büyükşehirlerden birini alarak ‘bu kadar abartmayın. Sadece yerel yönetim seçilecek’ diyenler hemen ertesi gün, sistemi sorgulamaya başlayacaklar. Biz istesek de istemesek de beka sorununu konuşmamız gerekiyor. Bugün Türkiye’nin beka meselesi olarak vurgulanan bir terörle mücadelemiz var. Sadece içerdeki değil hemen sınırımız boyunca eğer el koymasaydık meseleye Akdeniz’e kadar uzanan bir terör kuşağı oluşturulacaktı. Ve Türkiye adeta güneyden tamamen kuşatılan terör kuşağı oluşturulacaktı ki Türkiye bunu engelledi. Ama hala bu tehdit devam ediyor, bununla da mücadele ediyor Türkiye.”
BAKAN KURUM: ŞEHiRLER PLANLI BiR ŞEKiLDE BÜYÜR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Her şehrin kendi içinde kentsel dönüşümünü, şehrini planlaması gerekiyor. Bu planlamaları doğru yaptığımız süreçte aslında kişileri değil, biz sistemi doğru kurarsak eğer, o sisteme gelen belediye başkanı, bakan, milletvekili kim olursa olsun o sisteme uyduğu sürece şehirler de planlı bir şekilde büyür, gelişir” dedi.
ÇARPIK KENTLEŞME
Bakan Kurum, Şehirlerin insanlar gibi ruhu olduğunu ve bu ruhun kaybedilmemesi gerektiğini belirterek, çarpık kentleşmeye dikkat çekti. Kurum, “Çarpık kentleşmeyle uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Aslında ülkemiz 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde bu mücadeleyle tanıştı. O zaman ‘sosyal belediyecilik’ anlayışıyla başlayan bu mücadele bugün 24 yıllık birikim ve 16 yıllık tecrübeye dönüştü” diye konuştu.
Kurum, 1994 öncesinde çevre kirliğine ilişkin detayları anlatarak, bugüne kadar çevre ve şehir ölçeğinde yapılan çalışmalara değindi. Kentsel dönüşümde 2012’den bugüne 580 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, bugün için dönüşmesi gereken 5 milyon konut bulunduğunu, 2050’de ise bu konut sayısının 7,5 milyon olmasının öngörüldüğünü aktardı. Kurum, “Biz önümüzdeki süreçte 50 yılık planlamayı yaptığımız zaman, bizim sanayilerimiz, tarım, turizm alanlarımız artık bundan sonraki süreçte daha doğru konumlanmış, daha doğru yerlere yapılmış ve inşa edilmiş olacak. Biz gelecek nesillere daha planlı şehirler bırakmak zorundayız” diye konuştu.
ATIKTAN 20 MİLYAR TL
Çevre mevzuatındaki “naylon poşetlerden ücret alınmasına” ilişkin düzenleme konusunda da bilgi veren Kurum, Sıfır Atık Projesi’yle 2023’te yıllık 20 milyar TL tasarruf sağlamayı ön gördüklerini belirtti. Bakan Kurum, şunları söyledi: “Plastik poşetler 2019 yılında ücretli hale gelecek. Bugün bir kişi 440 tane poşet tüketiyor yılda. Ülke olarak yılık tükettiğimiz sayı 30-35 milyar poşet. Bu poşetleri artık az kullanmamız gerekiyor.”
Kartoğlu: Daldaki kuşların düştüğü bir Ankara vardı
Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, “1986 yılında Ankara’ya gelmiştim o zaman hava kirliliği nedeniyle daldaki kuşların düştüğü zamandı. Ondan sonra bir daha gelmek istememiştim. 2011 yılında tekrar geldim Ankara’ya. 2000’lerden sonra şu an bulunduğumuz Çukurambar bölgesi gelişmeye başlamıştı. Ben 7 yılda ofisin penceresinden bakınca değişimi gördüm. Burası şehirleşti. Ankara’ya gelenler daha güzel bir şehir olduğunu görmeye başladı. Bu şehir çok büyük avantaja sahip” diye konuştu. Kartoğlu, şunları söyledi: “Eskişehir’de, Konya’da yaşayıp Ankara’da çalışabilirsiniz. Böyle bir ulaşım avantajı var. Merkezde aynı şekilde hızlı tren bağlantılarının ortasında yer alacak. Bu şehrin bir avantajı da kirlenmeden bir sanayiye sahip olmak.”
YALÇIN AKDOĞAN - MİLLETVEKİLİ - YAZAR
ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI
AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, “Erdoğan düşmanlığı üzerinden birbirine benzemeyen aktörler var. 24 Haziranda bunu gördük. Yine bu durum var” tespiti yaptı. Akdoğan, yerel seçimlerin 24 Haziran seçimlerinin tamamlayıcısı olduğuna dikkat çekerek, “Aynı derecede hayati önemi olan bir seçimdir. Çünkü içinden geçtiğimiz bir mücadele, bir süreç var. Cumhur ittifakı yeniden gündeme geldi. Çünkü verdiğimiz mücadele devam ediyor. Diyelim ki bir takım şehirlerin kaybedilmesi, oyların düşmesi. En ufak bir sarsıntı geçirse AK Parti; 1 sistem tartışması açılacak. 2 iktidar tartışması açılacak. 3 siyasi meşruiyet tartışması açılacak. Buradan bir yere varırlar varamazlar bu ayrı. Bunu iyi görmek lazım. Türkiye’nin içinden geçtiği süreç açısından karşılaştığımız seçim ne seçimi olursa olsun bunun üzerinde başka bir hesap yapılıyorsa bunu doğru algılamamız lazım. Kimin belediye başkanı olacağının ötesinde anlamı olan bir seçimdir bu” diye konuştu.
GÜRSEL BARAN - ATO BAŞKANI
İHRACATIN MERKEZİ
ATO Başkanı Gürsel Baran, ‘’Tüm Türkiye’deki şirketlerin yüzde 12’si Ankara’da bulunuyor. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 12’sini Ankara ödüyor, dış ticaretinin yüzde 5’i Ankara tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 37’sinin yer aldığı Ankara, Türkiye’nin en büyük bin ihracatçısından 47’sinin de merkezi’’ dedi. Baran, şunları söyledi: “Ankara, son yıllarda önemli bir teknoloji, sanayi ve ticaret merkezi haline geldi. Ankara aynı zamanda dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasına giren, Aselsan, TUSAŞ, ROKETSAN ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) şirketlerinin merkezi. Ankara’da 12 organize sanayi bölgesi, 15 sanayi sitesi, 7 teknokent bulunuyor. Teknokentlerde faaliyet gösteren yaklaşık 900 firmada, 7 bini aşkın ar-ge personeli çalışıyor. Sağlıkta ve medikalde de Ankara Türkiye’nin en önemli merkezlerinden birisi. Başkanımız, THY ile ATO’yu bir araya getirdi.”
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