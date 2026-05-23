  • Yerel seçimler iptal edilsin başvurusu! YSK kararını açıkladı
Yerel seçimler iptal edilsin başvurusu! YSK kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı için 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından bir CHP'li üyenin yerel seçimlerin iptal edilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

İHA23 Mayıs 2026 Cumartesi 11:04
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti. Kararın ardından CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sürece itiraz için dün YSK'ya başvurdu. YSK üyeleriyle yapılan toplantı sonucu başvuru süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin yaptığı itirazların reddine oy birliği ile karar verildiğini belirtmişti.

Bunun üzerine CHP'li bir üyenin 31 Mart 2024 Mahalli İdari Seçimleri'nin iptal edilmesi için YSK'ya başvuru yaptığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre CHP üyesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle geçersiz sayılmasını gerekçe göstererek YSK'ya başvuruda bulunduğu aktarıldı. Üyenin yaptığı başvuruda mutlak butlan kararı sonrası 31 Mart 2024 Mahalli İdari Seçimleri'nin de geçersiz sayılmasını talep ettiği öğrenildi.

YSK, İTİRAZI REDDETTİ

YSK, bu itirazın üzerine bugün bir toplantı gerçekleştirdi. YSK, yapılan toplantı sonucu CHP'li üyenin yapmış olduğu 31 Mart 2024 Mahalli İdari Seçimleri'nin iptaline yönelik itiraz başvurusunun reddedildiğini duyurdu.

