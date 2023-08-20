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Yerel seçimler ne zaman? 2024 Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte? İşte Türkiye Yerel Seçim tarihi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gözler 2024 yerel seçim tarihine çevrildi. Türkiye'de 5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirleniyor. Peki Yerel seçimler ne zaman? İşte 2024 Belediye ve muhtarlık (Yerel Seçim) tarihi

20 Ağustos 2023 Pazar 13:34 - Güncelleme:
Yerel seçimler ne zaman? 2024 Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte? İşte Türkiye Yerel Seçim tarihi
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Yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı konusu, Belediye ve muhtarlık değişimi açısından merak ediliyor. Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimler son olarak 2019 yılında gerçekleştirilmişti. 2024 yerel seçimlerinde yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları seçilecek. Buna göre Yerel seçimler ne zaman? 2024 Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte? İşte 2024 Türkiye Yerel Seçim tarihi

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN 2024?

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu'nun 8. maddesindeki "Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir, Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür" şartı yer alır.

Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için gerçekleştirilen yerel seçimler, son olarak 2019 yılında 31 Mart tarihinde yapılmıştı. Buna göre; 2024 Türkiye Yerel Seçimleri yine 31 Mart tarihinde yapılacak.

YEREL SEÇİM İLE KİMLER SEÇİLİR?

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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