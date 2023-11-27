CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 büyükşehirden üçü hariç, diğerlerinin mevcut başkanları için verilmiş sözleri olmadığını açıkladı. CHP İl Başkanları İstanbul Buluşması'nda konuşan Özel, İstanbul, Ankara ve Denizli'yi kastederek Kılıçdaroğlu'nun bu illerin mevcut başkanlarıyla 'devam' kararına sadık kalacaklarını söyledi.

CHP İl Başkanları İstanbul Buluşması programı, dün yapılan son toplantıyla bitti. Buluşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. 3 gün süren Çalıştay Raporu'nu değerlendiren Özel, yerel seçimlerle ilgili çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde CHP Örgütü ve İl Başkanlarından beklentileri hakkında konuşan Özel, ardından sadece 3 büyükşehir belediye başkan adayına sözünün olduğunu söyledi: "Önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği bizim de sahiplendiğimiz üç büyükşehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok" dedi.

İSTANBUL, ANKARA, AYDIN

Özel'in söz verilen büyükşehir belediye başkanlarından kastının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olduğu öğrenildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Böylece halihazırda CHP'de olan büyükşehirlerden Adana, Antalya, Eskişehir, Hatay, İzmir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ büyükşehir belediye başkanlarının adaylıklarının sallantıda olduğu ortaya çıktı.

CHP'DE 'KAMP' SANCISI



CHP'nin üç günlük teşkilat kampına teşkilatın patronu Ensar Aytekin'in sonradan davet edilmesinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu destekçisi İstanbul ekibini rahatsız ettiği ileri sürüldü. Kampın programında konuşmacılar arasında bulunmayan Aytekin'in son dakika değişikliği ile eklendiği öğrenildi. Dün sona eren kampta CHP Genel Başkan Özgür Özel, il başkanlarına kırgınlık ve küskünlüklere karşı uzlaşma ve barışma mesajları verdi.

İl başkanları toplantısını amacının yaklaşan yerel seçimlerden önce aday belirmekten daha çok parti içindeki birlik ve beraberlik görüntüsü oluşturma ve güçlü CHP imajı çizme çalışması olduğu belirtildi.