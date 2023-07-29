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Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'den CHP'ye kötü haber

Parti tabanı ve teşkilatların yerel seçimlerde ittifaka sıcak bakmadığını ifade eden İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, 'Dolaştığım 30'a yakın il başkanlığında, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek.' dedi.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:09 - Güncelleme:
Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'den CHP'ye kötü haber
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından düzenlenen partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.

CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" demişti.

BUĞRA KAVUNCU'DAN YEREL SEÇİM MESAJI

Akşener'in bu çıkışı, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan bir açıklama geldi.

CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı sorulan Kavuncu, parti tabanı ve teşkilatların bunu istemediğini ifade ederek şunları söyledi:

"O konuyla ilgili genel merkezimizin almış olduğu bir karar, herhangi bir görüşme henüz neticelenmedi, yapılmadı. İlerleyen süreçte en kısa sürede bu konuyla alakalı da genel merkezimiz bir karar alacaktır. Bir işbirliği olur mu, olmaz mı onu bilemem. Ama dolaştığım 30'a yakın il başkanlığında, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek.

Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi burada sizlerle net olarak paylaşabilirim ama nihai karar elbette partimizin ilgili organlarınındır. Bizim vazifemiz teşkilat başkanlığı olarak tabanla siz kıymetli teşkilat mensuplarından duyduğumuzu genel merkezimize, genel başkanımıza aktarmak, iletmektir."

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