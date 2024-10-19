İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2024 Cumartesi / 16 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Yerinde Dönüşüm' desteğine başvuru rakamları açıklandı: e-Devlet üzerinden 255 bin başvuru
Güncel

'Yerinde Dönüşüm' desteğine başvuru rakamları açıklandı: e-Devlet üzerinden 255 bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afetlerden etkilenen 18 ildeki 'Yerinde Dönüşüm' desteği programıyla, vatandaşların yeni ev ve iş yerlerine kavuşmasını sağlıyor. E-Devlet üzerinden bugüne kadar 255 bin aktif başvuru alındığı ve 125 bin afetzede ile yüz yüze görüşme yapıldığı belirtildi.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 11:47 - Güncelleme:
'Yerinde Dönüşüm' desteğine başvuru rakamları açıklandı: e-Devlet üzerinden 255 bin başvuru
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afetlerden etkilenen 18 ilde "Yerinde Dönüşüm" desteğiyle vatandaşların yeni ev ve iş yerlerine kavuşmasını sağlıyor.

Başvuruları devam eden Yerinde Dönüşüm desteği için e-Devlet üzerinden bugüne kadar 255 bin aktif başvuru alındı ve "Yerinde Dönüşüm ofislerinde 125 bin afetzede ile yüz yüze görüşme yapıldı.

Afetzedelere 11 milyar lira destek sağlandı. Bu destekle 45 bin konut ve iş yerinin (bağımsız bölümün) inşası başladı. 20 bin bağımsız bölüm tamamlanmak üzere, 25 bin bağımsız bölüme daha destek verilecek.

Yerinde Dönüşüm ile evini ve iş yerini yenileyenler için vergi ve harçlardan muafiyetler de sunuluyor.

Evini yeniden yaptıranlar da ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapıp bu desteği alabiliyor.

YERİNDE DÖNÜŞÜMLE NE KADAR DESTEK SAĞLANIYOR?

Deprem bölgesindeki konutlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İş yerlerine ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve yine 40 bin lira proje desteği veriliyor.

Ahırlı konutlar için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İlk konut ve iş yeri için Yerinde Dönüşüm desteklerinden faydalanan vatandaşlar iki ve üçüncü konut/iş yeri için de 40 bin lira proje desteği ve kredi imkanından faydalanabiliyor.

ÖDEMELER TAMAMLANMA AŞAMASINA GÖRE YAPILIYOR

Yerinde dönüşüm ödemeleri ise şöyle yapılıyor:

Yapı ruhsatı alındığında, konutlar için hibe ve kredi desteğinin ilk ödemesi 190 bin lira, iş yerleri için 120 bin lira olarak ödeniyor.

Su basman seviyesine gelindiğinde, konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira veriliyor.

Kaba inşaat bitirildiğinde, konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira ödeniyor.

İskan alındıktan sonra ise konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira veriliyor.

  • yerinde dönüşüm
  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • yerinde dönüşüm e devlet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.