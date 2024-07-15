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Yerleşim yerlerine yakın yangın korkuttu

Keşan'da yerleşim yerlerine yakın buğday tarlasında başlayıp, rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin acil müdahalesi sonucunda kontrol altında alındı.

DHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:53 - Güncelleme:
Yerleşim yerlerine yakın yangın korkuttu
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Edirne'nin Keşan ilçesinde yerleşim yerlerine yakın buğday tarlasında başlayıp, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altında alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında anız, ot ve ağaçların bulunduğu 50 dönüm alan zarar gördü.

Yeni Mahalle Felek Caddesi sonundaki Eski Çöplük mevkisindeki biçilmiş buğday tarlasında, saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye polis, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Bölge polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapatılırken, çevredeki inşaat şantiyelerinde çalışan işçiler de tahliye edildi.

Bölgede soğutma çalışmalar sürüyor.

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