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Yerli fasulye deneme ekimi yapıldı

Niğde'de Tarım ve Orman İl Müdürülüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında hastalıklara dayanıklı kuru fasulye ve barbunyada deneme dikimleri Niğde'de yapıldı.

  • İHA
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Tarım ve Orman İl Müdürülüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yaklaşık 3 yıldır yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında geliştirilen kuru fasulye ve barbunyada verim, adaptasyon ve hastalıklara dayanıklılık denemeleri için dikim yapıldı.
 
Konaklı beldesi ve Ovacık köyünde yapılan dikimlerde barbunyada tescil aşamasına gelindi. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Ovacık köyünde dikimi gerçekleştirilen tarlada yaptığı açıklamada, kuru fasulyenin Niğde'nin iddialı ürünlerinden biri olduğunu söyledi.
 
Niğde'nin yaklaşık 90 bin dekarlık sahada ekim alanıyla üretimde 2. sırada yer aldığını belirten Baş, şunları söyledi:
 
"Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yaklaşık 3 yıldır yürüttüğümüz ıslah çalışması kapsamında Konaklı beldesi ve Ovacık köyümüzde verim, adaptasyon ve hastalıklara dayanıklılık denemesi yapıyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz. Bunun yanında barbunya denememiz de var. Barbunyada tescil aşamasına geldik. İsim belli olduktan sonra inşallah piyasaya sürülecek. Türkiye ortalamasının üstünde bir verim bekliyoruz. Şu an neticelenmediği için bir şey söyleyemiyoruz. Özellikle hastalıklara dayanıklı üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 2-3 yıldır Konaklı beldesi ve Ovacık köyünde deneme dikimleri yapılıyor. Bu yılda bir deneme yapılacak. Belki önümüzde ki bir daha sonuçlarına bakacağız. Ondan sonra tescil aşamasına geçeceğiz.”

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