Yerli gözlem uydumuz, komşuyu uzaydan görüntüledi

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk milli yer gözlem uydumuz RASAT, 27 Eylül 2019'da Yunanistan'ın Selanik kentini yüksek çözünürlükte uzaydan görüntüledi.

Tasarım ömrü üç yıl olan RASAT, 17 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla yörüngesindeki sekizinci yılını doldurdu. RASAT, bu 8 yıl süresinde yörüngesinde 42 bin 529 tur attı, toplam 2 bin 838 görüntüleme görevi gerçekleştirerek 15 milyon 383 bin 700 kilometrekarelik alanı görüntüledi.