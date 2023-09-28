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Yerli hibrit ayçiçeği, üreticinin yüzünü güldürüyor

Tekirdağ'da yerli hibrit ayçiçeği hasadı sürüyor. Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, kuraklıktan daha az etkilenen yerli hibrit ayçiçeğinde verimin üreticileri sevindirdiğini söyledi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
Yerli hibrit ayçiçeği, üreticinin yüzünü güldürüyor
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Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Trakya'da ekilen ve kuraklıktan daha az etkilenen yerli hibrit ayçiçeğinde verimin üreticileri sevindirdiğini belirtti.

Toruk, AA muhabirine, Trakya'da 5 bin 500 çiftçinin 60 bin dekarda yerli yağlık ayçiçeği ekimi yaptığını ve hasadın bir haftaya kadar tamamlanacağını söyledi.

Aşırı hava sıcaklığı nedeniyle ayçiçeği üreticilerinin bu yıl sorun yaşadığını ifade eden Toruk, "Trakya'da kuraklıktan dolayı bazı bölgelerde yüzde 70 verim kaybı oldu. Erken ekim yapılan yerlerde verim kaybının yüzde 100 olduğunu gördük. 240-270 kilo verim alınan yerlerden 80 kilo verim alanlar oldu." dedi.

Trakya'da üretilen yerli hibrit ayçiçeklerinden alınan verimin ise sevindirici olduğuna işaret eden Toruk, "Kuraklık ve sıcaklıktan etkilenen bölgelerde verimler 80 kilolardayken, yerli çeşidin ekildiği yerlerde 130-140 kilolarda verim alınıyor." diye konuştu.

Toruk, böylece yerli ıslahın tohumculuktaki öneminin bu yıl daha çok anlaşıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin birçok üründe kendi çeşidini geliştirmeye başladığını anlatan Toruk, şunları kaydetti:

"Yaşanan kuraklıkların gelecekte de etkili olmaya devam edeceğini görüyoruz. Trakya Kalkınma Ajansının desteğiyle Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Trakya'daki tohumcuların geliştirdiği yerli çeşitlerden kuraklığa rağmen güzel verim alınması, doğru yolda olduğumuzu, daha çok çalışma yapacağımızı bize gösterdi. Yerli ayçiçeği çeşitleri, yaşanan bu kuraklıkta kendini ispatladı. Ortalamanın üzerinde verim verdi. Trakya, Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin yüzde 40'ını karşılıyor. Şu anda Trakya'da 60 bin dekar alanda yerli ayçiçek ekimi yapılıyor. Daha işin başındayız."

Müsellim Mahallesi Muhtarı ve çiftçi İbrahim Yıldız da yerli ayçiçeğinin kuraklıktan daha az etkilendiğini belirterek, "Bu sene tarım ürünleri kuraklıktan çok etkiledi. En iyi verimi yerli ayçiçeğinden aldık. Yaşanan kuraklığa rağmen yerli ayçiçeği verimleri sevindirici." ifadelerini kullandı.

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