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Yerli İHA ve SİHA’lar PKK’nın belini kırdı

Stratejik Araştırmalar Uzmanı Dr. Hüseyin Alptekin, Türkiye’nin kendi ürettiği İHA ve SİHA gibi teknolojik silahları başarılı bir şekilde kullanarak, PKK’lı teröristleri artık sınır ötesinde bile imha etme gücüne sahip olduğuna dikkati çekti.

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Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Stratejik Araştırmalar Uzmanı Dr. Hüseyin Alptekin, Türkiye’nin 35 yılda yaklaşık 41 bin insanın ölümüne sebebiyet veren terör örgütü PKK’nın eylemlerini olay bazlı ve somut verilere dayalı analiz etti. Alptekin, PKK’nın eylemleri ve Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarından 4 bin 579 olayı inceleyip, her olayı 72 değişken üzerinden kodlayarak “PKK Terörünün Analizi; Türkiye Terör Olayları Veri Tabanı” kitabını hazırladı.  PKK’nın eylemlerine 2015’ten sonra tekrar başladığını anlatan Alptekin, terörle mücadele operasyonlarının etkinliğinden dolayı bölücü örgütün Türkiye içerisindeki saldırılarının azaldığına dikkati çekti. Alptekin, “Daha önce profesyonel olmayan askerler PKK’lılarla karşı karşıya geliyordu. Bugün çok daha profesyonel terörle mücadele birimleri söz konusu. İHA’ların kullanılmaya başlanması ile şehit sayısının da mümkün mertebe azaldığını söyleyebiliriz” dedi. 

BÜYÜK YARALAR ALDI 

Dr. Alptekin’in analizinde öne çıkan ifadeler şöyle:  “PKK, Türkiye sınırları içinde bir polis veya askeri karakola saldırma kapasitesini tamamen yitirdi, bu sebeple el yapımı patlayıcı (EYP) ve canlı bomba gibi eylemlerle kendini göstermeye çalışıyor. Sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. Özellikle 2017 yılından sonra PKK’nın Türkiye’de dağlık alanlardaki avantajını kaybetmiş görünüyor. Örgüt Türkiye’nin artan takip kabiliyetinden dolayı da büyük yaralar aldı” 

ÜS KURULUYOR

“PKK’nın on yıllarca at koşturduğu, çok rahat eğitim kampları kurduğu bölgelerde Türkiye artık üsler kuruyor. Çünkü ne Irak merkezi hükümeti ne de Irak’ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi’nin böyle bir iradesi ve kapasitesi var. Bu yüzden hem içeride hem de dışarıda Türkiye artık kendi güvenliğin kendisi sağlıyor”

ÇEKiLME DEVRi BiTTi

“Türkiye’nin terörle mücadelesinde ciddi bir paradigma değişimi oldu ve cephe daha ileriye taşındı. Bunun en somut Örneği ise Suriye’de Tel Abyad ve Resulayn bölgesindeki Barış Pınarı Harekatı.Türkiye artık sınır ötesi operasyonlar yapıp geriye çekilmeyerek oralarda kalıcı bir şekilde PKK’nın geri dönüşünü engelleyecek başarılara imza atıyor”

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