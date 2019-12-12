Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır? Yerli Malı Haftası şiirleri ve sözleri burada!

Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yerli Malı Haftası şiirleri ve sözleri de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Resmi adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olan Yerli malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli haftalardandır. Öğrenciler ve öğretmenler çeşitli etkinlikler ile bu haftayı kutlayacaklar. Okullarda bu haftaya özel birbirinden farklı etkinlikler yapılacak. Yerli Malı Haftası'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Okullarda öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerin yerli tüketimi yapmasına, tutumlu olmasına ve bilinçli tüketici olmasına dikkat çekilir.

Ülkemizde Yerli Malı Haftası'nda öğrenci ve öğretmenler yerli malı olan yiyecekleri okullarda düzenlenen etkinliklerde bir arada tüketir. Yapılan yerli malı etkinlikleri ile öğrencilere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen yerli ürünlerden seçilmesinin önemi anlatılır. Bu sayede ülkenin zenginleşmesine yönelik bir adım atılır. Etkinlikler esnasında Türk malları hakkında çeşitli bilgiler verilir, konuyla ilgili şiirler ve bilgilendirici metinler okunur.

1946'dan beri kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası, ekonomik krizlerin yaşanmaması, yabancı ülkelere aşırı para akışının önüne geçilmesi ve toplum olarak bilinçli tüketicilik kavramının yayılması için oldukça önemlidir.

BU HAFTANIN AMACI;

- Halkı israfla mücadele etmeye, tutumlu yaşamaya ve tasarruf etmeye teşvik etmek.

- Yerli malların kullanımını teşvik etmek için bu malları tanıtmak ve sevdirmek.

- Yerli malların üretimini çoğaltmak, bunların dayanıklılığını, kalitesini ve beğenilirliğini yabancı mallar düzeyine getirmek ve fiyatlarını düşük tutmak için çaba göstermek.

- Yerli malların sürümünü arttırmak suretiyle toplumun refahını yükseltmek için çalışmalar yapıyor.

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ VE SÖZLERİ BURADA!

Yerli Malı Haftası

Yerli malı haftası,

Seni özledik durduk.

Günün gelecek diye,

Yolunu gözlüyorduk.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

Yurdumuzda neler yok,

Ne yetişmez, ne bitmez?

Eğer görmek istersen

Yurdu biraz dolaş gez.

Süsleyelim masamızı

Kutlayalım haftamızı.

Tutumlu Çocuk

Damla damla akan sudan,

Koca göller dolup taşar.

Tutumsuzlar kalır yolda,

Tutumlular dağlar aşar.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

İnsanlar kara günde,

Kimseye el açmamalı.

Çalışmalı, kazanmalı,

Hiçbir işten kaçmamalı.

Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.

Bizim Yerli Malımız

Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.

Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.

Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan

Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.

Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine

Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.

Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına

Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.

Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,

Her karışı hazine bizim yurt masalımız.

Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi

Petekleri doldurur mis kokulu balımız.

Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir

Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız…