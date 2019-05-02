Yerli savunmaya 70 imza dopingi

Savunma sanayi alanında yüzde 70 yerlilik oranına ulaşarak dünyada da söz sahibi olmaya başlayan Türkiye bu alanda gücünü yeni işbirlikleriyle pekiştiriyor. İstanbul’da önceki gün başlayan yarın sona erecek olan IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda peşpeşe imzalar atılmaya başlandı. Fuarda önceki gün Endonezya ile ortak tank üretimini öngören anlaşmanın imzalanmasınının ardından fuar en yoğun imza trafiğini dün yaşadı. Anlaşmaların çoğuna Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de şahitlik etti. Türkiye’ye silah vermeyen ‘sözde müttefikler’e en güzel cevap niteliği taşıyan imzaların fuarın son gününe kadar 70’i bulması bekleniyor.

ULUSLARARASI İMZALAR

Fuarda dün en fazla anlaşmaya ‘devletten devlete’ işler yapan ASFAT A.Ş. imza attı. Aralarında Ukrayna ve Kanada’nın da bulunduğu yerli ve yabancı 14 şirketle işbirliği için mutabakat imzalayan şirket bugün 6 imza daha atacak. Şirketin bugün anlaşma yapacağı şirketler arasında Airbus da var. SAHA İstanbul’un da dün 6 ayrı proje için imza attığı fuarda dün ayrıca Altay tankı için de önemli bir aşama geçildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in de katıldığı törende atılan imzalar sonrası dev projede Aselsan, Roketsan, MKEK ve Havelsan alt yüklenici oldu.

RAKİPLER BİLE GELDİ

Fuarda Savunma Sanayii Başkanlığı ile THY Teknik arasında HİK Sistemi için lojistik işbirliği protokolü imzalandı. Anlaşmayı Demir ve THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman imzaladı. Ardından SSB ile Aselsan arasında Alçak İrtifa Radar Sistemi için imzalar atıldı. İlk teslimatı 2022 olan proje devreye girerse hedef bilgileri silah sistemlerine doğrudan aktarılacak. İsmail Demir bu imzanın ardından Altay Yazılım ile Norveçli Kongsberg arasındaki işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Fuarda Havelsan ile Kıyı Emniyeti arasında da işbirliği anlaşması imzalandı.