AA 27 Aralık 2020 Pazar 18:13 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 18:13

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de üretilen lityum yardımıyla elektrikli araçlar, tablet, telefon gibi tüm akıllı teknoloji bataryalarında atak başlatacaklarını bildirdi.

Bakan Dönmez, "Ürettiğimiz #YerliLityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız. Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- ETİ MADEN LİTYUM ÜRETİM TESİSİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yüzde 100 yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilecek. Bu yöntemle lityum üretiminin Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk olma özelliği bulunuyor.