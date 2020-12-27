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Güncel

''Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından, Lityum Karbonat'ın kullanım alanlarının anlatıldığı 1 dakikalık video paylaştı.

AA27 Aralık 2020 Pazar 18:13 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 18:13
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de üretilen lityum yardımıyla elektrikli araçlar, tablet, telefon gibi tüm akıllı teknoloji bataryalarında atak başlatacaklarını bildirdi.

Bakan Dönmez, "Ürettiğimiz #YerliLityum ile elektrikli araçlar, tablet, telefon başta olmak üzere tüm akıllı teknoloji bataryalarında büyük bir atak başlatacağız. Yerli teknolojilerde güzel haberler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- ETİ MADEN LİTYUM ÜRETİM TESİSİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde yüzde 100 yerli Ar-Ge ile rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilecek. Bu yöntemle lityum üretiminin Eti Maden'e özgü ve dünyada bir ilk olma özelliği bulunuyor.

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