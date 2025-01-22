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Yerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğinde 204,9 milyar lira seyahat harcaması yaptı

Yerli turistlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 79,7 artışla 204 milyar 883 milyon 376 bin lira oldu.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
Yerli turistler geçen yılın üçüncü çeyreğinde 204,9 milyar lira seyahat harcaması yaptı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Eylül 2024 dönemine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde 20 milyon 453 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8 yükselişle 25 milyon 684 bin olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 224 milyon 68 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,7, seyahat başına ortalama harcama ise 7 bin 977 lira oldu.

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79,7 artarak 204 milyar 883 milyon 376 bin lira olarak gerçekleşti.

Bunun yüzde 83,8'ini 171 milyar 783 milyon 134 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 16,2'sini 33 milyar 100 milyon 241 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu dönemde toplam seyahat harcamalarında en fazla pay, yüzde 30,1 ile yeme ve içme, yüzde 20,7 ile konaklama ve yüzde 20,6 ile ulaştırmanın oldu. Harcama türlerinin 2023 yılının aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 70,6, konaklamada yüzde 71,4 ve ulaştırmada yüzde 57,9'luk artış gerçekleşti.

- "ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİ"NDE KALDILAR

Temmuz-Eylül 2024 döneminde "yakınları ziyaret" amacıyla yapılan seyahatler yüzde 47,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 47,3 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 2,2 ile "sağlık" amaçlı seyahatler izledi.

Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar, 135 milyon 889 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 46 milyon 340 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, "otel" 24 milyon 19 binle üçüncü sırada kayıtlara geçti.

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