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Yerli uygulama NEXT Teknofest global devleri solladı! En çok indirilen sosyal ağ oldu

Yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal, App Store uygulamasında 'Sosyal Ağ' kategorisindeki en popüler uygulamalar listesinde zirveye oturdu. Sıralamada Telegram iki, Facebook üçüncü sırada yer aldı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 12:50 - Güncelleme:
Yerli uygulama NEXT Teknofest global devleri solladı! En çok indirilen sosyal ağ oldu
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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "Sosyal Ağ" kategorisinde yer alan ücretsiz uygulamalar listesinde yerli sosyal ağ NEXT Teknofest Sosyal, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

Kullanıcıların son dönemdeki ilgisini gösteren sıralamada ikinci sırada Telegram, üçüncü sırada Facebook, dördüncü sırada OmeTV ve beşinci sırada sosyal etkinlik odaklı uygulama event app yer aldı.

NEXT TEKNOFEST SOSYAL

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

  • NEXT Teknofest
  • sosyal ağ
  • uygulama
  • app store

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