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Ankara Onkoloji Hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sayılı Faz-1 klinik araştırma merkezlerinden birini bünyesinde bulunduran Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 19:03 - Güncelleme:
Ankara Onkoloji Hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Memişoğlu, ziyaretinde, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Memişoğlu, klinik araştırma merkezlerinin, ülkenin sağlık alanındaki öncü konumunu güçlendirecek yerli ve milli ilaç, aşı ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirileceği merkezler olma yolunda ilerlediğine işaret etti.

Bakan Memişoğlu, Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş'ın yanı sıra Faz-1 klinik araştırma ile ilaç molekülü geliştiren Prof. Dr. Rana Sanyal ile ekibine ve hastane çalışanlarına teşekkür ederek, başarı diledi.

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