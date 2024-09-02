Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Memişoğlu, ziyaretinde, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Memişoğlu, klinik araştırma merkezlerinin, ülkenin sağlık alanındaki öncü konumunu güçlendirecek yerli ve milli ilaç, aşı ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirileceği merkezler olma yolunda ilerlediğine işaret etti.



Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ülkemizin sayılı Faz-1 klinik araştırma merkezlerinden birini bünyesinde bulunduran Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek yürütülen araştırmalar hakkında bilgi aldı.



Sağlık Bakanımız,... pic.twitter.com/zLOHfPIjri — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) September 2, 2024

Bakan Memişoğlu, Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş'ın yanı sıra Faz-1 klinik araştırma ile ilaç molekülü geliştiren Prof. Dr. Rana Sanyal ile ekibine ve hastane çalışanlarına teşekkür ederek, başarı diledi.