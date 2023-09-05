İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2023 Salı / 20 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7858
  • EURO
    28,8059
  • ALTIN
    1663.13
  • BIST100
    8186.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yerli ve milli yazılım ''NEFES'' 59 şehirde hayata geçirildi
Güncel

Yerli ve milli yazılım ''NEFES'' 59 şehirde hayata geçirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirlerin hava kalitesini takip eden yerli ve milli yazılım NEFES'i 59 şehirde hayata geçirdiklerini belirterek, 'Hava kalitesini 3 boyutlu ortamda tespit edebilen NEFES yazılımımızı, kısa sürede tüm illerimizde kullanacağız.' ifadesini kullandı.

AA5 Eylül 2023 Salı 13:03 - Güncelleme:
Yerli ve milli yazılım ''NEFES'' 59 şehirde hayata geçirildi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,"3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı Hizmet Alımı Projesi" aracılığıyla hava kalitesi yönetiminde kullanılan elektronik karar destek araçlarına yenisini ekledi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün son teknolojiyle geliştirdiği 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerlerinin tespitini sağlayan Yeni Emisyon Tahmin ve Değerlendirme Sistemi (NEFES) uygulaması ile şehirlerin hava kalitesi takip ediliyor.

NEFES ile sanayi, ulaşım, orman yangını, toz taşınımı gibi çok sayıda etmen ele alınarak, üç boyutlu ortamda şehirlerin dijital ikizleri üzerinden hava kalitesi değerleri ölçülüyor. Tespit edilen değerler üzerinden hava kalitesi değişimi incelenerek iyileştirilmesi için gereken önlemler hayata geçiriliyor.

İstanbul, Ankara ve Kocaeli başta olmak üzere 59 ilde hayata geçirilen NEFES uygulamasıyla insanlar, hava kalitesi durumunu anlık görebiliyor.

- "KISA SÜREDE TÜM İLLERİMİZDE KULLANACAĞIZ"

Bakan Özhaseki, konuya ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşarak, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli yazılımımız NEFES ile şehirlerimizin hava kalitesi değerlerini, dijital ikizleri üzerinden mahalle ölçeğinde, 5 metre seviyesinde tespit ediyoruz. NEFES'i, hava kalitesinin yönetiminde, kentsel dönüşüm projelerimizin yer seçiminde, iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinde ve mekansal planlama çalışmalarında kullanabiliyoruz. Şu anda 59 şehrimizde hayata geçirdiğimiz ve hava kalitesini 3 boyutlu ortamda tespit edebilen NEFES yazılımımızı, kısa sürede tüm illerimizde kullanacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.