Yerli ve milli olarak üretildi: 'Nefes' rekor kırdı

Dün Muğla Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangının, havadan müdahale sayesinde yerleşim alanlarına ulaşması önlendi.

TRT Haber'in haberine göre; Türkiye'nin ilk yerli ve milli yangın söndürme helikopteri Nefes, müdahale sırasında 70'den fazla sorti yaparak kırılması zor bir rekora imza attı.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki, bakanlığın envanterine katılan ilk helikopterlerden olan "Nefes"in dünkü yangında gece saatlerine kadar 70'ten fazla sorti yaptığını söyledi.

NEFES HELİKOPTERİNİN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ



T-70 helikopteri tek seferde 2,5 ton su atma kapasitesine sahip. Palleri karbon fiber. Yerli ve milli teknoloji ile donatılan helikopterin kokpit kısmı da özel olarak tasarlandı. Arama kurtarma operasyonlarında da etkin olarak kullanılıyor. Nefes helikopteri gece görüş özelliğine de sahip.

İlki Bodrum'da konuşlandırılan helikopterde, 2 pilot ve 2 teknisyen görev yapıyor.

"NEFES EN ETKİLİ HELİKOPTERLERDEN"



T-70 Pilotu Erhan Baran, Nefes helikopterinin sahip olduğu özelliklerle en etkili helikopterlerden bir tanesi olduğunun altını çizdi.

Orman Genel Müdürlüğü envanterine toplam 39 adet Nefes helikopterinin kazandırılması hedefleniyor.