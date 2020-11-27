Yerli ve milli solunum cihazı kullanıma hazır

IHA 27 Kasım 2020 Cuma 09:22 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 09:22

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, T.C. Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle üretilen 10 adet yüzde 100 yerli ventilatör (solunum cihazı) hastanemiz bünyesinde hizmet veren Yoğun Bakım Üniteleri'nde kullanılmaya başlandı. Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede kullanılan en önemli tıbbî cihazlardan olan yoğun bakım mekanik ventilatör cihazları, yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardandır. Hastanın nefes alıp vermesine destek olarak kullanılan cihazlar, bu işlevin yerine getirilemediği durumda solunum işlevini devralabiliyor" denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Op. Dr. Yusuf Albayrak, yenilenen tıbbi cihazlarla hastanemize verilen hizmetlerin kalite ve çeşitliliğinin her geçen gün arttığını ifade ederek tüm hastalara acil şifalar diledi.

VENTİLATÖR NEDİR?

Solunum olarak da adlandırılan bir ventilatör, nefes alabilen havayı akciğerlerin içine ve dışına taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için mekanik ventilasyon sağlayan bir makinedir.