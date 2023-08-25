Yerli ve milli üretilen silahlar sergileniyor

Çarho bölgesinde içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu millet bahçesinde yapılan kutlamalara katılan vatandaşlar, birçok ilden belediyenin yöresel ürünlerini sergilediği çadırları dolaştı, sergilenen oyunları izledi.

İçişleri Bakanlığı da Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Türkiye'de üretilen silahların tanıtıldığı stant açtı.

Standa ilgi gösteren vatandaşlar, "KSR Keskin Nişancı Silahı", "Milli Keskin Nişancı Tüfeği MKEK Bora-12", "SAR 762 Makineli Tüfek", "565 MMG Makinalı Tüfek", "Canik TP9 SFX Tabanca", "MPT-76 ve MPT-55 Piyade Tüfeği", "KGL40 Bomba Atar", "STM Kargu Döner Kanatlı Kamikaze Dron", "Proton Elic Yeraltı Görüntüleme Cihazı", "PARS Gece Görüşlü Termal Dürbün" ve "TİMSAH T350D Termal Silah Dürbünü" gibi silah ve teçhizatları görme ve inceleme imkanı buldu.

Burada görevli emniyet ve jandarma personelince bilgilendirilen vatandaşlar, aileleriyle ziyaret ettikleri stantta güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Diyarbakır'dan eşi ve 2 yaşındaki kızıyla gelerek kutlamalara katılan Yavuz Buğu, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yoğun katılımla gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin yerli silahlarını gördükçe gururlandıklarını belirten Buğu, "Milli silahlarımızın aktif kullanıldığını görünce mutlu oluyoruz. Ordumuza Allah zeval vermesin. Stantlarda görevli personellerden silahların özellikleriyle ilgili bilgi aldık. Onur verici bir durum. İnsan gururlanıyor. Dışarıya bağlı kalmadan kendi silahımızı üretmemiz güzel bir proje." diye konuştu.

Katılımcılardan Bahattin Seydanoğlu da Türkiye'nin sürekli büyüdüğünü dile getirerek, "Artık bizim yerli ve milli olan silahlarımız, insansız hava araçlarımız var. Allah'a şükürler olsun. Stantları gezince gurur duydum." dedi.

- "MİLLETÇE GURURLANIYORUZ, İFTİHAR EDİYORUZ"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise her yıl 23-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi şehitlerini yad etmek amacıyla Ahlat'ta etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Sultan Alparslan ve askerlerinin kazandıkları zaferle Anadolu'nun kapılarını açtığını anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Ecdadımızdan miras kalan geleneğe, el sanatlarına, kültürel varlığa sahip çıkmaya çalışıyoruz. Burada yerli imkanlarla yapılan milli silahlarımız sergileniyor. Kolluk kuvvetlerimizin elinde yerli ve milli İHA, SİHA, otomatik silahlar ve robotları görüyoruz. Milletçe gururlanıyoruz, iftihar ediyoruz. Burada tarihi bir hafızayı canlandırıyoruz. Ecdadımızdan miras kalan varlığa sahip çıkmaya çalışıyoruz."