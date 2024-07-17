Yerli ve milli ürünler 'yavru vatan'da sergilenecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa'da Savunma Sanayii Sergisi açılacak.

SSB koordinasyonunda, 16 savunma sanayisi firması tarafından, yerli ve milli imkanlarla üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ürünler sergilenecek.

Savunma Sanayii Sergisi'ne ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEİ, TUSAŞ, ASFAT, MKE, Baykar, Best, Elektroland, Canik, Karel, Nurol, Sarsılmaz ve Titra firmaları katılacak.

Sergi, 19-21 Temmuz tarihlerinde ziyaret edilebilecek.