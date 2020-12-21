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Yerlikaya'dan CHP'li Özkoç'a: Aksi durumda sen ne yapacaksın?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın dört maaş aldığını ve lise diplomasının sahte olduğu iftirasını sosyal medyadan yinelemesinin ardından Yerlikaya şahsi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Özkoç'a cevap verdi. Yerlikaya, 'Eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın?' dedi.

star.com.tr21 Aralık 2020 Pazartesi 00:05 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 00:07
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Cumhuriyet Gazetesinin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın sahte diploması olduğuna dair yaptığı haber sonrasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yerlikaya’nın dört maaş aldığını ve lise diplomasının sahte olduğu iftirası sosyal medyadan yineledi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özkoç'un iftiralarına cevap verdi. Yerlikaya, "Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan Engin Özkoç! Şimdi iyi dinle; eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek misin. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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