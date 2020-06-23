Yerlilik oranının artırılması için çalışmalar sürüyor: KGK-82/83

23 Haziran 2020 Salı 21:03 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 21:06

Mk 82 ile Mk 83 ailesi serbest düşüşlü mühimmatlar için SAGE bünyesinde geliştirilen KGK-82 ve KGK-83 sistemlerinde süreçler yolunda. Teslimatların planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Okyay, kimi zaman Hava Kuvvetleri'nden gelen talepler doğrultusunda ön teslimatların yapılabildiğini de belirtti. c4Defence'in haberine göre, hâlihazırda kit üzerinde maliyetin düşürülmesi ve yerlilik oranının artırılması için çalışmalar olduğu da verilen bilgiler arasında.

KGK-82/83

Kanatlı Güdüm Kiti, mevcut güdümsüz 1000 lb’lik MK-83 ve 500 lb’lik MK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kitidir. Böylece mevcut bombalara, her tür hava koşulunda, 100 km’nin üzerinde bir mesafeden atıldığında bile, 10 m sapma değerine kadar yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazandırmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK, Kale Grubu tarafından üretilmektedir.