Yeryüzü Doktorları asrın felaketinin raporunu yayınladı

Türkiye 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde asrın felaketini yaşadı. Tarihinin en büyük doğal afetini yaşayan ülkemizde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından bölgeye intikal eden ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık ekipleri ile sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları çalışmalarıyla 340 binden fazla depremzedenin yanında oldu ve deprem bölgesindeki son durumun raporunu yayınladı.

Gönüllü sağlık ekipleriyle ilk 24 saat içinde bölgeye ulaşan dernek, durum analizi sonrasında ilk müdahalelerini yaptı. Ekipler depremin etkilediği 11 ilde en çok ihtiyacın hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da sağlık istasyonları kurarak depremzedeler için gönüllü sağlık hizmeti verdi. Hastanelerin hasar gördüğü ve hizmet veremediği kriz anında çadır hastaneler oluşturan dernek ekibi, birinci basamak tedavi hizmetiyle depremzedelerin yanında oldu.

HAYATİ MÜDAHALELERİ GERÇEKLEŞTİRDİ



Ortopedi ve jinekoloji alanlarındaki acil vakaların hizmet verebilen hastanelerde ameliyatlarını gerçekleştiren Türk gönüllü hekimler ani doğum yapan ya da uzuv kaybı yaşamak üzere olan depremzedelerin hayata tutunmasını sağladı. Yeryüzü Doktorları kriz anında medikal desteğinin yanı sıra insani yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, tedarik ağıyla ilaç desteğini sağladı. Aynı zamanda depremin afetzedeler üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak amacıyla kurulan psikososyal destek çadırlarında bir yıl boyunca uzman psikologlar eşliğinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik çalışmalar sürdüren dernek, etkinliklerle birlikte hem grup hem bireysel görüşme seansları gerçekleştirdi.

17 AYDA 1000'DEN FAZLA GÖNÜLLÜ SAĞLIK ÇALIŞANI SAHADA GÖREV ALDI



Depremin ardından geçen 17 aylık süreçte çadırlarda başladığı çalışmaları konteyner kentlere taşıyan Yeryüzü Doktorları, yıl boyunca ihtiyacın devam ettiği her alanda hizmetlerini sürdürdü. Bununla beraber sağlık hizmetlerine ulaşamayan kırsal kesimde yaşayan depremzedeler için kurulan gönüllü mobil sağlık ekipler, sağladıkları hizmetlerle ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Gönüllü sağlık hizmetinin yanında depremzedelere hijyen kiti, battaniye, bebek maması, bebek bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerinin tedariğini de sağlayan dernek ekibi, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı boyunca gıda ihtiyacını karşılamak için faaliyet yürüttü. Bu kapsamda konteyner kentlerde gıda kolisi dağıtımları, iftar organizasyonları gerçekleştirirken, depremden etkilenen illerde yaptığı kurban kesimleriyle depremzedelere kurban eti de ulaştırdı.

Sahadaki durumların tüm gerçekliğiyle anlatıldığı raporda dernek Kahramanmaraş'ta 82 bin, depremde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da 86 bin, Adıyaman'da 81 bin, Malatya'da 89 binden fazla faydalanıcının yaralarını sardı. Yapılan tüm müdahalelerde ve yardım çalışmalarında içlerinde doktor, hemşire, psikologların da bulunduğu 1000'den fazla gönüllü sağlık çalışanı görev yaptı.

HATAY ÖZELİNDE PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI DAHA UZUN SÜRDÜ



Depremden en çok etkilenen 4 ilde birinci basamak sağlık istasyonları ile hizmet veren Yeryüzü Doktorları, Hatay özelinde ise psikososyal desteğe de ağırlık verdi. En çok yıkımın yaşandığı Hatay'da psikolojik olarak da travmaların daha kötü durumda olduğunu gözlemleyen dernek, uzman gönüllü psikologlarıyla birlikte Katar Konteyner Kentinin iki farklı bölgesinde özellikle çocuklara ve kadınlara yönelik bireysel görüşme ile psikososyal destek seanslarını yoğunlaştırdı. Bu çalışmaların sonuçları da yayınlanan rapor da yer buldu.

Depremin üzerinden 19 ay geçmesine rağmen her kriz anında olduğu gibi ekiplerini hazır tutan Yeryüzü Doktorları'nın geçen ay yayınlanan Kahramanmaraş Depremi Acil Durum Faaliyetleri raporu, derneğin web sitesi üzerinden yayınlanarak sağlıktan medyaya kadar depremin büyüklüğü gözler önüne serildi.