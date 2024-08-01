Yeryüzü Doktorları: Gazze'de 300 Gündür Yaşam Savaşı Sürüyor

Gazze'ye yönelik tam 300 gündür devam eden hava saldırılarıyla insani kriz her geçen gün derinleşiyor. 2015 yılından beri bölgede hizmet veren Yeryüzü Doktorları, krizin ilk gününden beri Gazze'nin tüm hastanelerinde gönüllü sağlık hizmeti vererek sağlık sistemini destekliyor. "Gazze'de Yaşam Savaşımız Sürüyor" kampanyasıyla da tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan yaşam mücadelesine dikkat çekiyor.

Gazze'nin her köşesinde kriz var

Tam 300 gündür süregelen kriz Gazzelilerin hayatını alt üst etti. Aylardır ateşkes sağlanmaması, yardımların sekteye uğratılması ve sivillerin hedef olması ile bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 400'e, yaralıların sayısı 90 bin 996'ya yükseldi. Gazze'de yaşananlara en yakından tanıklık eden dernek, bugüne kadar hem içerde sağladığı sağlık ve gıda desteğini hem dışardan tedarik ettiği medikal ve insani yardım malzemelerini ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Saldırıların güvenli bölgede ilan edilen yerlere yapılması ve sürekli tahliye emirlerinin verilmesi Gazzelilerin başta sağlık olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamasına ve yardımlara ulaşmasına engel oluyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre sadece 22 Temmuz'dan bugüne istenen tahliyeler nedeniyle 250 bin kişi yerinden edildi, insanlar enkaz ve yıkıntılar arasında yaşamlarını devam ettirmeye başladı. Gazze Sağlık Bakanlığı ise içme suyunun yeterli olmadığının, aynı zamanda kanalizasyon sularının şehrin sokaklarına ve çadır kentlere taşmasının menenjit, hepatit C, çocuk felci gibi birçok hastalığında yayılmasına sebep olduğunu söylüyor. BM'nin başka bir raporuna göre 150 binden fazla hamile kadın, ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya yaşıyor. Hamile kadınlar açlık, kısıtlı sağlık erişimi ve bulaşıcı hastalıkların arttığı bölgelerde doğum yapmak zorunda kalırken, enfeksiyon ve kanama riski ile karşı karşıya kalıyorlar.

Yeryüzü Doktorları maddi ve manevi olarak Gazze'nin yanında

Yeryüzü Doktorları 23 yıldır edindiği deneyimlerle hayatın her alanında kriz yaşayan Gazzelilerin yanında olmaya devam ediyor. Doktorları ve mobil sağlık ekipleriyle şehrin her noktasında başta sağlık ve insani yardım olmak üzere psikososyal destek faaliyetleri yürüten Yeryüzü Doktorları Gazze ekibi bağışçıların destekleriyle Gazze halkına moral vermek için aralıksız çalışıyor. Ekiplerin bölgedeki ihtiyaç listesini paylaşması sonrası malzemeleri tedarik eden ve sınırdan ekiplerine teslim eden dernek, orta ve uzun vadeli planlarla savaşın bitmesi durumunda Gazze'nin yeniden kalkınması için çalışmalarını hazırda bekletiyor. Şehrin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin yeniden sağlık sistemine kazandırılması için de çalışmalar yürütüyor.

Yardımda süreklilikle 415 binden fazla faydalanıcıya ulaştı

Kalıcı ateşkes ve barışın tesisi için umutla bekleyen milyonlarca insanın gücünü hisseden Yeryüzü Doktorları "Gazze'de Yaşam Savaşımız Sürüyor" kampanyasını başlatarak yardım tırlarını Mısır'dan ve Ürdün'den gönderirken içeride de yarınların geleceği çocuklara destek oluyor, onlar için moral etkinlikleri düzenliyor. Temel insani yardım, medikal malzeme, ambulans tedariği ve her an sıcak yemek dağıtımı gibi hayati önem taşıyan noktalarda çalışmalar yürüten Yeryüzü Doktorları bugüne kadar 415 binden fazla faydalanıcıya ulaştı.

Kampanya kapsamında açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, "Gazze'de şartlar iyiye gitmiyor, kamuoyu ve vicdanların sesi maalesef yaşananları bitiremiyor. Yeryüzü Doktorları olarak gönüllü ekiplerimizin yetkinliği, bağışçılarımızın desteği ile Gazze'de daha fazla ne yapabiliriz düşünüyoruz. Şu an ekiplerimiz Endonezya, El Ahli ve El Aksa Hastanelerinde görev yaparak şehrin kuzeyinde ve güneyinde sağlık ihtiyacına cevap veriyor. Şehrin her noktasında şartların el verdiğince sıcak yemek dağıtımları yaparak açlığın önüne geçmeye çalışıyoruz. Yardım kolilerimizi tırların teslim alınmasıyla hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bağışçılarımızın ve sağlık gönüllülerimizin gücünü ve desteğini önemsiyoruz. Bu yüzden biz 'Gazze'de Yaşam Savaşımız Sürüyor' kampanyamızda burada olduğumuzu ve tüm çabamızla Gazze'de yaraları sarmaya devam edeceğimizi söylüyoruz" dedi.