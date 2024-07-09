Yeryüzü Doktorları Gazze'ye Ürdün üzerinden de destek vermeye başladı

Gazze'de 2015 yılından beri sağlık hizmetlerini sürdüren Yeryüzü Doktorları, 7 Ekim'den bugüne saldırı altında kalan şehirde yaşananlara yakından tanıklık ederken insani yardım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Şehrin kuzeyinde ve güneyinde sağlık hizmeti veren dernek, kıtlığın yaşandığı bölgeye destek olmak için Mısır'ın yanı sıra Ürdün üzerinden de yardım gönderiyor.

Zamana karşı yarışıyorlar

Şehrin imkanlarının git gide azalmasıyla yardımlarını Mısır'dan gönderen dernek, ablukayla birlikte geçişlerin durma noktasına geldiği Gazze'ye Ürdün'den de yardım sevkiyatı gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda bu hafta yaklaşık 6 bin ihtiyaç sahibine daha fayda sağlayacağı gıda sevkiyatını yola çıkaran dernek, bölgedeki insanlara destek olmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre kalıcı ateşkesin sağlanması için uluslararası kamuoyunun birleştiği Gazze'de halkın yaklaşık yüzde 96'sını oluşturan 2 milyon 150 bin kişi yüksek düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldı. Yüksek kıtlıkla mücadele eden Gazzelilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeyi yakından takip eden dernek; bakla, beyaz peynir, sos, sıvı yağ, makarna, pirinç, tuz, süt tozu, fasulye, şeker, bulgur, nohut gibi uzun süre tok tutacak temel gıda malzemelerini insanlara ulaştırmak için Ürdün'den gönderdi.

Zorlaşan koşullara rağmen yardım tırları Gazze'ye gönderildi

Kral Hüseyin Köprüsü'nü kullanarak Batı Şeria bölgesinden Gazze'ye girecek olan yardım tırı, birkaç kontrol noktasından geçecek. Yardımların güvenli ve hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalışan Yeryüzü Doktorları, bu zorlu süreçte insani yardımın sürekliliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Uzun yıllardır sağlık hizmetleri ile Gazze'de çalışmalar yürüten ve 7 Ekim ile birlikte bölgede ekipleriyle acil servislerde görev alan Yeryüzü Doktorları, şehrin kuzeyinde Endonezya Hastanesi'nde; güneyinde ise El Aksa ve Nasser Hastanelerinde acil müdahalelerde bulunuyor. Mobil ekipleri ile sağlık altyapısının çöktüğü Gazze'de birinci basamak sağlık hizmeti sunuyor ve fizik tedavi gereken hastaların terapilerini gerçekleştiriyor. İnsani yardım malzemeleri ve temel gıdaları bölge halkına ulaştıran dernek, açlığa karşı gıda paketlerinin yanı sıra sıcak yemek ve ekmek dağıtımını sürdürüyor. İnsanlık dramının artarak devam ettiği bölgede psikologları ile yaraları sarmak için çocuklarla psikososyal destek çalışmaları gerçekleştiriyor, boyama, oyun ve çeşitli etkinlerle çocukların yanında olmak için çalışıyor. Bölgedeki sağlık ekibinin tespitleri doğrultusunda medikal sarf malzemelerin sevkini sürekli olarak gerçekleştiren dernek, saldırıların başlamasından bugüne kadar yardım çalışmaları ile 400 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştı.