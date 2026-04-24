Yeryüzü Doktorları, gelenekselleşen 23 Nisan şenliklerini 7 farklı ülkedeki kliniklerinde coşkuyla gerçekleştirdi

Yeryüzü Doktorları, gelenekselleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliklerini bu yıl da faaliyet gösterdiği Bangladeş, Çad, Somali, Gazze, Yemen, Tanzanya ve Suriye'de bulunan 7 farklı ülkedeki kliniklerinde coşkuyla gerçekleştirdi. Sağlık hizmeti sunulan bu zorlu coğrafyalarda ekipler, klinik alanlarını rengarenk balonlar, bayraklar ve süslemelerle adeta birer şenlik alanına dönüştürdü. Çocuklar için kurulan oyun alanlarında müzik eşliğinde danslar edilirken yüz boyama, resim, boyama ve el işi etkinlikleriyle miniklere unutamayacakları bir bayram yaşatıldı. Kukla gösterileri, yarışmalar ve çeşitli oyunlarla eğlencenin dozu artarken, sağlık çalışanları da çocuklarla birlikte etkinliklere katılarak bayram sevincini paylaştı.

Etkinlikler kapsamında çocuklara oyuncaklar, kitaplar, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Zorlu yaşam koşulları altında büyüyen çocuklar için güven ve huzur ortamını tesis etmek için çalışan Yeryüzü Doktorları, kaygılardan uzak bir ortam oluşturmayı hedefleyen şenliklerle hem fiziksel hem de psikososyal destek sağladı. Özellikle beslenme sağlığı hizmeti verilen merkezlerde tedavi gören çocukların etkinlik alanlarını gördüklerinde yaşadığı mutluluk, günün en anlamlı anları arasında yer aldı.

GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA

Yeryüzü Doktorları'nın üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Yeryüzü Doktorları toplulukları bu yıl 23 ilde 34 üniversiteden 500'ü aşkın gönüllü öğrenciyle birlikte geleneksel 23 Nisan şenliğini rengarenk balonlar ve Türk bayraklar eşliğinde kutladı. Tabzon'dan Gaziantep'e Manisa'dan Ordu'ya, Konya'dan Balıkesir'e kadar Türkiye genelinde hastanelerin Pediatri ve Onkoloji servislerinde düzenlenen etkinliklerle tedavi gören 2 bin 500'den fazla çocuğa moral veren gönüllü öğrenciler; müzik eşliğinde oyunlar oynayarak, yüz boyama ve el işi kağıt etkinlikleri düzenleyerek hastane ortamını bir bayram alanına çevirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen sürekli olarak bölgeyi takip eden Yeryüzü Doktorları Hatay'da da Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan'ı doyasıya kutladı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremden etkilenen, yaşları 5 ile 16 arasında değişen 100 çocuğun kaldığı yetimhanede özel bir şenlik organize eden Düzce, Kocaeli, Sivas, Ankara Yıldırım Beyazıt ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Genç YYD toplulukları okul bahçesine kurdukları karnaval alanı ve pamuk şeker dağıtımıyla çocuklar ile hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi. Bunun yanı sıra geleceğin doktorları etkinlik alanında ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek amacıyla çocuklara diş taraması ve temel bakım bilgilendirmeleri gerçekleştirdi. Geniş katılımla gerçekleşen kutlamada çocuklar gün boyu oyunlar oynadı, dans etti ve bayram sevincini doyasıya yaşadı. Depremin kalıcı etkisi sonrası çocukların ruhsal gelişimlerinin sağlıkla ilerlemesi için bu etkinlikler moral olurken gönüllülük ruhunun da güçlü bir örneğini ortaya koydu.

GAZZE'NİN ÇOCUKLARI HEP BİRLİKTE BARIŞ DİLEDİ

Gazze'de devam eden insani krizin gölgesinde yaşayan çocuklar için düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri ise bayramın en anlamlı yerlerinden biri oldu. Zorlu yaşam koşulları, kısıtlı imkanlar ve süregelen saldırılar arasında büyüyen çocuklar için kurulan etkinlik alanları, bir günlüğüne de olsa umut dolu bir sahneye dönüştü. Yeryüzü Doktorları, Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdikleri etkinliklerde çocuklarla oyunlar oynadı, şarkılar söyledi ve dans etti. Yüz boyama etkinlikleriyle çocukların yüzleri rengarenk olurken, dağıtılan küçük hediyeler mutluluğu arşa çıkardı. Ailelerin de katılım gösterdiği etkinliklerde birlik ve dayanışma duygusu ön plana çıktı. Çocukların kahkahalarının yankılandığı bu özel günde, yaşanan tüm zorluklara rağmen hayatın ve umudun devam ettiği bir kez daha gözler önüne serildi. Yeryüzü Doktorları, Gazze'de sürdürdüğü sağlık ve insani yardım çalışmalarının yanı sıra bu tür etkinliklerle çocukların psikolojik iyilik haline katkı sağlamayı sürdürüyor.

Yeryüzü Doktorları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "yurtta barış, dünyada barış" ilkesiyle dünyanın dört bir yanında çocukların eşit, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Dernek bu zamana kadar hizmet verdiği 89 ülkede başta çocuklar ve annelerin refahı için sağlık alanında ilerlemeye dünyanın yaşanabilir yer olması için mücadelesine devam edecek.