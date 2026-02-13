İSTANBUL 16°C / 8°C
13 Şubat 2026 Cuma
  Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekibi Kamerun'a gitti
Güncel

Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekibi Kamerun'a gitti

İhtiyaç sahibi ülkeler başta olmak üzere sağlık alanında hizmet veren Yeryüzü Doktorları, TİKA ve Türkiye Kamerun Büyükelçiliği'nin iş birliğinde gönüllü sağlık ekibiyle birlikte 10 – 20 Şubat tarihleri arasında Üroloji branşında gerçekleştirilecek muayene ve ameliyatlar için Kamerun'un Douala şehrine gitti.

13 Şubat 2026 Cuma 12:57
Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekibi Kamerun'a gitti
Sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerin yanı sıra dünyanın birçok noktasında sağlık faaliyeti yürüten Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanları ile Kamerun'a gitti. Ekibinde yer alan 2 Uzman Ürolog, 1 Anestezi Uzmanı, 1 Anestezi Teknikeri, 2 Ameliyathane Hemşiresi ve 2 Proje Koordinatörünün katılımıyla toplamda 14 kişilik kafileyle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden dernek, 9 gün boyunca Kamerun'un Douala şehrinde bulunan Laquintinie Hastanesi'nde sağlık hizmeti gerçekleştirecek.

DOKTORLAR 50 VAKANIN AMELİYATINI YAPACAK

Bugüne kadar savaş, afet ve yoksulluğun olduğu bölgeler başta olmak üzere 84 ülkede sağlık alanında çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları tespit edilen Üroloji branşında 50 zorlu vakanın muayenesini ve ameliyatını yapacak. Ayrıca gönüllü sağlık ekibi, yüksek bilgi birikimini ve tecrübelerini yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşacak.

ZORLU VAKALAR BELGESELE KONU OLUYOR

Kriz bölgesinde onlarca insanın sağlık ihtiyacına yetişmek için çabalayan Yeryüzü Doktorları'nın görev yaptığı yerlerde yaşadığı zorluklar ve zorluklara karşı mücadelesi de belgesele konu oluyor. Kafilede yer alan TRT İç Yapımlar ekibi dünyanın her bölgesinde şartlar farketmeksizin görevini icra eden doktorları ve hastaların hikayelerini milyonlara aktarmak için yaşananları kayıt altına alacak.

RAMAZAN AYINI KAMERUN'DA BİNLERCE KİŞİYLE KARŞILAYACAKLAR

Her yıl ramazan ayının bereketini yeryüzüyle paylaşan ve çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları bu sene Ramazan'ın ilk gününü Kamerun'da karşılayacak. Ramazan ayının ilk gününde Kamerun'da geniş bir iftar sofrası kuracak dernek yerel halkın katılımıyla gönüllere temas ederek sofrayı paylaşacak. Sağlık kampı ve taburcular sonrası iftar ve ziyaretleri tamamlayan ekip Türkiye'ye dönüş yoluna geçecek.

