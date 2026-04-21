Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekibi Somali'ye gitti

Sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerin yanı sıra dünyanın birçok noktasında sağlık faaliyeti yürüten Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanları ile Somali'ye gitti. Ekibinde yer alan 2 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 1 Anestezi Uzmanı, 1 Anestezi Teknikeri, 2 Ameliyathane Hemşiresi ve 2 proje koordinatörünün katılımıyla toplamda 9 kişilik kafileyle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden dernek, 10 gün boyunca Mogadişu'da bulunan Benadir Hastanesi'nde sağlık hizmeti gerçekleştirecek.

DOKTORLAR BİRÇOK VAKANIN AMELİYATINI YAPACAK

Bugüne kadar savaş, afet ve yoksulluğun olduğu bölgeler başta olmak üzere 89 ülkede sağlık alanında çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları tespit edilen Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında birçok zorlu vakanın muayenesini ve ameliyatını yapacak. Ayrıca gönüllü sağlık ekibi, yüksek bilgi birikimini ve tecrübelerini yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşacak.

BİR BAŞKA GÖNÜLLÜ SAĞLIK EKİBİ DE KATARAKT HASTALARINA ŞİFA OLACAK

Dernek aynı zamanda göz sağlığı alanında muayene ve ameliyatlarını gerçekleştirmek üzere bir başka gönüllü ekibini hastanenin Göz Hastalıkları servisine gönderecek. Yapılan taramalar sonucu katarakt teşhisi konulan yüzlerce hastanın ameliyat ve taburcularını gerçekleştirecek ekip çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yoluna geçecek.

YERYÜZÜ DOKTORLARI YILLARDIR SAĞLIK MERKEZİYLE SOMALİ'DE HİZMET VERİYOR

2011 yılında yaşanan Afrika Boynuzu Krizi'nin ardından Somali'deki faaliyetlerine başlayan ve o günden bu yana sağlık alanında çeşitli hizmetler sunan Yeryüzü Doktorları açılışını 2018 yılında yaptığı Mogadişu Aile ve Beslenme Sağlığı Merkezi'nde birinci basamak ve beslenme sağlığı hizmeti sunarak Somali halkının sağlık ihtiyacını karşılıyor. Klinikte güvenli doğum hizmetleri, jinekolojik muayeneler ve annelere yönelik eğitimler verilirken, laboratuvar hizmetleri ve ilaç desteği de ücretsiz olarak klinikte veriliyor. Dernek açtığı sağlık merkeziyle uzun vadeli olarak yerel sağlık kapasitesini desteklemeyi hedeflerken gerçekleştirdiği sağlık kamplarıyla da acil müdahale edilmesi gereken vakaların cerrahi işlemlerini yaparak sağlık hakkının herkes için erişilebilir olması için çalışmalarını sürdürüyor.