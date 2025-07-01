Yeryüzü Doktorları gönüllüleri Tanzanya'da sağlık hizmeti verecek

Sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerin yanı sıra dünyanın birçok noktasında sağlık faaliyeti yürüten Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanları ile Tanzanya'ya gitti. Ekibinde yer alan 3 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 2 Göz Hastalıkları Uzmanı, 1 Anestezi Uzmanı, 1 Anestezi Teknikeri, 2 Göz Hemşiresi, 2 Ameliyathane Hemşiresi, 3 dernek yöneticisi ve 3 proje koordinatörünün katılımıyla toplamda 20 kişilik kafileyle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden dernek, 10 gün boyunca Dodoma'da bulunan Benjamin Mkapa Hastanesi'nde sağlık hizmeti gerçekleştirecek.

DOKTORLAR 2 BRANŞTA 70 VAKANIN TEDAVİSİNİ YAPACAK

Bugüne kadar savaş, afet ve yoksulluğun olduğu bölgeler başta olmak üzere 83 ülkede sağlık alanında çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları tespit edilen Kadın Hastalıkları'nda 25, Göz Hastalıklarında 45 zorlu vakanın ameliyatını yapacak. Ayrıca gönüllü sağlık ekibi, yüksek bilgi birikimini ve tecrübelerini yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşacak. Hastanede eş zamanlı olarak 2 branşta hizmet verecek sağlık ekibi ekibi yoğun bir muayene ve ameliyat programının yanı sıra bölgenin en ihtiyaç sahibi olan Kongwa'da da kalıcı bir sağlık merkezinin açılışını gerçekleştirerek sağlık sistemini destekleyecek. Yeryüzü Doktorları Kongwa'da açacağı sağlık merkezi sayesinde daimi olarak açtığı ve hizmet verdiği klinik sayısını 8 farklı ülkeye çıkarmış olacak. Şu anda Afganistan, Bangladeş, Çad, Filistin, Somali, Suriye, Yemen'de bulunan sağlık merkezlerine Tanzanya'da yenisini ekleyecek Yeryüzü Doktorları açılış töreniyle birlikte kliniğini bölgenin sağlık ihtiyacı için hizmete alacak.

TIBBİ MALZEMELER TÜRKİYE'DEN SEVK EDİLDİ

Yeryüzü Doktorları sürdürülebilir sağlık desteği sağlamak için kısıtlı tıbbi ekipman ve teçhizata sahip bölgeye muayene, ameliyat ve tedavi hizmeti vermek için Türkiye'den gerekli tıbbi sarf malzemeyi de tedarik etti. Başkent Dodoma'da gerçekleştirilen ameliyatların ve açılış töreninin tamamlanmasının ardından gönüllü ekibi Türkiye'ye dönüş yapacak.

ZORLU VAKALAR BELGESELE KONU OLUYOR

Kriz bölgesinde onlarca insanın sağlık ihtiyacına yetişmek için çabalayan Yeryüzü Doktorları'nın görev yaptığı yerlerde yaşadığı zorluklar ve zorluklara karşı mücadelesi de belgesele konu olacak. Kafilede yer alan TRT ekibi dünyanın her bölgesinde şartlar farketmeksizin görevini icra eden doktorları ve hastaların hikayelerini milyonlara aktarmak için yaşananları kayıt altına alacak.