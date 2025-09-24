İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4617
  • EURO
    48,8587
  • ALTIN
    5025.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yeryüzü doktorları her zorluğa rağmen Gazze'ye kurban eti ulaştırdı
Güncel

Yeryüzü doktorları her zorluğa rağmen Gazze'ye kurban eti ulaştırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes ve sınırsız insani yardım önerisinin veto edildiği Gazze'deki kıtlık ve açlık yüz binlerce yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. Saldırıların başladığı ilk günden beri çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları, insani yardım ve gıda malzemelerinin içeri girişinin olmadığı Gazze'ye zor da olsa konserve kurban etlerini ulaştırarak temel gıdanın bulunmadığı bölgeye nefes aldırdı.

HABER MERKEZİ24 Eylül 2025 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
Yeryüzü doktorları her zorluğa rağmen Gazze'ye kurban eti ulaştırdı
ABONE OL

Birleşmiş Milletler'in resmen kıtlık ilan ettiği Kuzey Gazze'de, milyonlarca insan açlıkla yaşam mücadelesi veriyor. Şehir ve sağlık sisteminin çökmesi, tıbbi, insani ve gıda malzemelerinin girişine getirilen yasaklar, bölge halkını yaşam ile ölüm arasında bir yere sürüklüyor. Özellikle kırmızı et, süt ürünleri ve besin takviyeleri gibi hayati gıdaların girişine izin verilmemesi, açlığın boyutunu daha da artırıyor. Yeryüzü Doktorları sağlık mücadelesini aralıksız devam ettirirken süt, su, ekmek, kırmızı etin bulunmadığı ve 5. seviye kıtlık ilan edilen Gazze'ye bağışçılarının emanetleri olan 66 binden fazla konserve etini ulaştırmayı başardı.

AÇLIKLA MÜCADELE EDEN 155 BİN İNSANA CAN OLDULAR

Son iki yıldır Gazze'ye bağışlanan kurbanların kesimini güvenlik sebeplerinden dolayı farklı bir ülkede gerçekleştirip konserve haline getiren Yeryüzü Doktorları, bu yıl da bağışçılarının emanetlerini zor da olsa 155 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda aynı süreci ilerleten Yeryüzü Doktorları, 79 binden fazla faydalanıcıya konserve etini çok kısa bir süre içinde ulaştırabilmişti. Yardım geçişlerinin sürekli aksatılması ve uzun süre sınırda bekletilmesi ihtimaline karşı raf ömrü 2 yıl olarak hazırlanan kurban konserveleri bu yıl da derneğin yoğun çabaları sonucunda bölgeye ulaştırıldı. Bölgeye ulaşan konservelerden 155 binden fazla Gazzeli faydalandı. Kuzeyden güneye zorunlu göçün devam ettiği bölgede Yeryüzü Doktorları tüm imkanlarını da Gazze halkı için seferber ediyor.

GAZZE'NİN GÜNEYİNE ZORUNLU GÖÇE ZORLANIYORLAR

Resmen kıtlık yaşanan Kuzey Gazze'de saldırıların artmasıyla insanlar güney bölgeye göçe zorlanırken, Yeryüzü Doktorları ekibiyle son ana kadar sağlık ve insani yardım mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Kuzey Gazze'de Şifa ile El Ahli Hastanelerinde ve El Yarmuk mülteci kampındaki sağlık istasyonunda yaralılara müdahale eden dernek, Güney Gazze'de El Aksa Hastanesinde Gazze halkının yanında olmaya devam ediyor. Saldırılardan en ağır zararı gören çocukların ve annelerin korunması için büyük çaba sarf eden doktorlar, bebek maması ve süt dağıtımı gerçekleştirerek bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Salduz, yaşanan insani drama karşı "Ürdün üzerinden bölgeye medikal, gıda ve hijyen malzemesi sevk etmeye devam ediyoruz. 155 bin faydalanıcı için hazırlanan 66 binden fazla konserve kurban etini Gazze'ye ulaştırıp dağıtımını gerçekleştirdik. Kıtlık ilan edilen bölgede bunu başarabilmek çok önemliydi. Çok şükür bağışçılarımızın emanetlerini bu sene de teslim ettik. Gazze'de yaşananlar coğrafi sınırları aşan bir insanlık sorunudur. Ateşkes olmadan bu felaket durmaz. Yeryüzü Doktorları olarak bu savaş bitene, barış tesis edilene kadar halkın yanında kalmaya ve insani görevimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." diye görüşlerini aktardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.