Yeryüzü doktorları her zorluğa rağmen Gazze'ye kurban eti ulaştırdı

Birleşmiş Milletler'in resmen kıtlık ilan ettiği Kuzey Gazze'de, milyonlarca insan açlıkla yaşam mücadelesi veriyor. Şehir ve sağlık sisteminin çökmesi, tıbbi, insani ve gıda malzemelerinin girişine getirilen yasaklar, bölge halkını yaşam ile ölüm arasında bir yere sürüklüyor. Özellikle kırmızı et, süt ürünleri ve besin takviyeleri gibi hayati gıdaların girişine izin verilmemesi, açlığın boyutunu daha da artırıyor. Yeryüzü Doktorları sağlık mücadelesini aralıksız devam ettirirken süt, su, ekmek, kırmızı etin bulunmadığı ve 5. seviye kıtlık ilan edilen Gazze'ye bağışçılarının emanetleri olan 66 binden fazla konserve etini ulaştırmayı başardı.

AÇLIKLA MÜCADELE EDEN 155 BİN İNSANA CAN OLDULAR

Son iki yıldır Gazze'ye bağışlanan kurbanların kesimini güvenlik sebeplerinden dolayı farklı bir ülkede gerçekleştirip konserve haline getiren Yeryüzü Doktorları, bu yıl da bağışçılarının emanetlerini zor da olsa 155 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda aynı süreci ilerleten Yeryüzü Doktorları, 79 binden fazla faydalanıcıya konserve etini çok kısa bir süre içinde ulaştırabilmişti. Yardım geçişlerinin sürekli aksatılması ve uzun süre sınırda bekletilmesi ihtimaline karşı raf ömrü 2 yıl olarak hazırlanan kurban konserveleri bu yıl da derneğin yoğun çabaları sonucunda bölgeye ulaştırıldı. Bölgeye ulaşan konservelerden 155 binden fazla Gazzeli faydalandı. Kuzeyden güneye zorunlu göçün devam ettiği bölgede Yeryüzü Doktorları tüm imkanlarını da Gazze halkı için seferber ediyor.

GAZZE'NİN GÜNEYİNE ZORUNLU GÖÇE ZORLANIYORLAR

Resmen kıtlık yaşanan Kuzey Gazze'de saldırıların artmasıyla insanlar güney bölgeye göçe zorlanırken, Yeryüzü Doktorları ekibiyle son ana kadar sağlık ve insani yardım mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Kuzey Gazze'de Şifa ile El Ahli Hastanelerinde ve El Yarmuk mülteci kampındaki sağlık istasyonunda yaralılara müdahale eden dernek, Güney Gazze'de El Aksa Hastanesinde Gazze halkının yanında olmaya devam ediyor. Saldırılardan en ağır zararı gören çocukların ve annelerin korunması için büyük çaba sarf eden doktorlar, bebek maması ve süt dağıtımı gerçekleştirerek bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Salduz, yaşanan insani drama karşı "Ürdün üzerinden bölgeye medikal, gıda ve hijyen malzemesi sevk etmeye devam ediyoruz. 155 bin faydalanıcı için hazırlanan 66 binden fazla konserve kurban etini Gazze'ye ulaştırıp dağıtımını gerçekleştirdik. Kıtlık ilan edilen bölgede bunu başarabilmek çok önemliydi. Çok şükür bağışçılarımızın emanetlerini bu sene de teslim ettik. Gazze'de yaşananlar coğrafi sınırları aşan bir insanlık sorunudur. Ateşkes olmadan bu felaket durmaz. Yeryüzü Doktorları olarak bu savaş bitene, barış tesis edilene kadar halkın yanında kalmaya ve insani görevimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." diye görüşlerini aktardı.