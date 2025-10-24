Yeryüzü Doktorları katarakt hastaları için destek bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre önlenebilir göz hastalıklarının başında gelen katarakt ile yaşayan 94 milyon ihtiyaç sahibi sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için görme yetisini kaybetme riskiyle yaşıyor. Öyle ki körlük vakalarının %51'i katarakta bağlı olarak gelişiyor. Tedaviye erişimdeki yetersizlikler nedeniyle milyonlarca insan katarakt yüzünden görme yetisini kaybederken Yeryüzü Doktorları da her yıl göz sağlığı projeleri kapsamında farkındalık kampanyası düzenliyor. Dernek bu yıl "İyiliğe Bu Gözle Bakın" temasıyla duyurduğu kampanyasına destek çağrısında bulunuyor.

Yeryüzü Doktorları, 19 yıldır önlenebilir göz hastalıklarıyla mücadele ediyor. Göz sağlığına erişimin sınırlı olduğu coğrafyalarda gönüllü sağlık ekipleriyle muayene, tedavi ve ameliyat hizmetleri sunan dernek, "İyiliğe Bu Gözle Bakın" kampanyasıyla bu yıl da binlerce hastanın yeniden görebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Ameliyatla tedavi edilebilen katarakt, yaşam koşullarının zorlu olduğu Afrika ve Asya ülkelerinde çok sık görülürken Yeryüzü Doktorları da önlenebilir göz hastalığı olan katarakt ile mücadelesini sürdürüyor. Bu bölgelerde yaşayan ve günlük aktivitelerini dahi gerçekleştiremeyen katarakt hastalarının muayene, tedavi ve ameliyatlarını gerçekleştiren dernek, kampanyaya destek veren bağışçıları ile birlikte bölge insanının yarınlara umutla bakmasına vesile oluyor.

AMİNA VE MERYEM'İN MUTLULUKLA BİTEN YÜRÜYÜŞÜ

Sağlık imkanlarının yetersiz olduğu Nijerya'da yaşayan henüz 8 yaşındaki Amina ve 9 yaşındaki Meryem'de Yeryüzü Doktorları'nın başarılı tedavi süreci sonrası sağlıklarına kavuşarak yarınlara umutla bakmaya başlayan binlerce umut hikayesinden biri oldu. Gözlerinde doğuştan katarakt olan iki küçük kız, Yeryüzü Doktorları'nın Nijerya'nın Kano kentinde gerçekleştireceği katarakt kampından haberdar olan babalarıyla birlikte günler boyu hastaneye yürüyerek ulaşım sağladı. Yaşadıkları bölgenin çok uzak olması sebebiyle 3 gün hastane bahçesinde konaklayan Amina ile Meryem sıranın kendilerine gelmesiyle ameliyatlarını oldular ve doktorların taburcu etmesiyle yeniden sağlıklı bir şekilde görmeye başladılar.

Yeryüzü Doktorları bugüne kadar Amina ve Meryem gibi birçok hastanın iyileşmesi için 27 ülkede 280 binden fazla göz muayenesi, 39 binden fazla katarakt ameliyatı gerçekleştirdi, 73 binden fazla kişiye de gözlük desteği verdi.

Katarakt kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ahmet Salduz, "Katarakt, yalnızca gözleri değil, hayatı da karartan bir hastalık. Biz Yeryüzü Doktorları olarak her gün Amina ve Meryem gibi çocukların ışığa kavuştuğu anlara şahit oluyoruz. Onların gülümsemesi, bize neden bu işi yaptığımızı hatırlatıyor. 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' kampanyamıza yapılacak her katkı, bir insanın dünyayı yeniden görmesine, bir ailenin umudunu geri kazanmasına vesile olacaktır. Hep birlikte bu ışığı çoğaltabiliriz." dedi.

Yeryüzü Doktorları'nın başlattığı "İyiliğe Bu Gözle Bakın" kampanyasına derneğin web sitesi olan yyd.org.tr üzerinden bağış yapılabiliyor. Dernek düzenlediği kampanyalar ve aldığı bağışlarla çalışmalarını büyüterek devam ettirmeyi hedefliyor.