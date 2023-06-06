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Yeryüzü Doktorları Kurban Kampanyasına Destek Bekliyor

Yeryüzü Doktorları kurban organizasyonları kapsamında bu yıl başta deprem bölgesi olmak üzere hem yurt içinde hem yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

6 Haziran 2023 Salı 12:47 - Güncelleme:
Yeryüzü Doktorları Kurban Kampanyasına Destek Bekliyor
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Yeryüzü Doktorları kurban organizasyonları kapsamında bu yıl başta deprem bölgesi olmak üzere hem yurt içinde hem yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Aynı zamanda Kurban Bayramı boyunca zorlu coğrafyalarda gönüllü Türk doktorlarla sağlık hizmeti sunacak olan dernek, kurbanın bereketini daha fazla insanla paylaşabilmek için bağışçılarının desteğini bekliyor.

Yurt içi kurban hisse bedelini 6000 TL, yurt dışı kurban hisse bedelini ise 2600 TL olarak belirleyen Yeryüzü Doktorları, bu yıl Türkiye dışındaki operasyonlarını Afganistan, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kamerun, Nijer, Somali, Tanzanya, Filistin, Yemen, Suriye, Kazakistan, Kosova ve Azerbaycan olmak üzere toplam 15 ülkede gerçekleştirecek.

Deprem bölgesindeki çadır hastaneleriyle de şimdiye kadar 130 bini aşkın depremzedeye sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları hem depremden etkilenen şehirlerde hem Türkiye'nin ihtiyaç sahibi farklı kesimlerine kurban yardımlarını ulaştıracak.

ÇAD'DA KURBAN ORGANİZASYONLARIYLA BİRLİKTE GÖNÜLLÜ SAĞLIK HİZMETİ SUNACAK

Yeryüzü Doktorları her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramı yalnızca kurban operasyonları ile geçirmeyecek. Dernek, Türk hekimlerden oluşan gönüllü sağlık ekibi ile temiz suya erişimin kısıtlı olduğu ve açlık sorunlarının kronikleştiği Çad'a gidecek; kurban operasyonlarının yanında başta anne ve çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine muayene ve tedavi hizmeti sunacak.

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