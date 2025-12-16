Yeryüzü Doktorları Sağlık Merkezi, Han Yunus'ta yeniden umut olmaya başladı

7 Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıl süren saldırıların ardından ilan edilen ateşkes ile dünya Gazze'de ağır bir bilanço ile karşı karşıya kaldı. Şehir altyapısının yüzde 90'ının, sağlık altyapısının ise yüzde 94'ü kullanılamaz hale geldiği Gazze'de binlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti, yüz binlerce insan en temel haklarından mahrum bırakıldı. Bölgedeki ihtiyaçlar her geçen gün artarken Yeryüzü Doktorları, 2015 yılından beri faaliyet gösterdiği ancak saldırılar sonucunda yıkılan sağlık merkezini yeniden açtı. Gazze Sağlık Bakanlığı yöneticilerinin ve bölge halkının katılımıyla tekrar hizmete açılan sağlık merkezi, bölgede yer alan Ürdün Hastanesi ve kısıtlı hizmet verebilen Nasser Hastanesi ile hizmet verebilen 3. sağlık merkezi olma özelliğini taşıyor.

SAĞLIK MERKEZİNDE FİZİK TEDAVİ HİZMETLERİ VERİLİYOR

Daha önce 2015 yılında açılan Han Yunus Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin yıkılmasıyla birlikte hizmetlerini Şifa, El Aksa, El Ahli Hastanelerinde ve mobil olarak sürdüren Yeryüzü Doktorları, yeniden açtığı sağlık merkezinde birinci basamak ve fizik tedavi hizmeti vermeye başladı. Krizin başından beri 43 binden fazla aileye 900 binden fazla insana hem sağlık hem gıda, hijyen gibi temel ihtiyaçlar noktasında destek olan dernek, yeni sağlık merkezinde de ihtiyaç sahiplerin yanında olmaya devam ediyor.

Ateşkesin devreye girmesine rağmen kuralların ihlal edildiği ve saldırıların devam ettiği Gazze'de sağlık sistemini desteklemeye çalışan Yeryüzü Doktorları ekibiyle birlikte acil müdahale, cerrahi operasyon, birinci basamak tedavi hizmetleriyle insanların sağlık hakkına erişimini sağlamaya çalışıyor.

Kıtlık ve açlıkla boğuşan Gazze'nin hem kuzeyinde hem güneyindeki hastanelerde ve çadır kentlerde bebek maması ve gıda kolisi dağıtımı yapan Yeryüzü Doktorları, özellikle anne çocuk sağlığı alanına yönelik desteklerini de sürdürüyor.

SAĞLIĞIN VAZGEÇİLMEZİ: TEMİZ SU DESTEĞİ VERİLİYOR

Ateşkes ile 15 binden fazla yardım tırının bölgeye girmesi gerekirken sadece 4 bin 453 tırın girişine izin verildiği Gazze'de dernek, insani yardım çalışmalarını da hızlandırdı. Yeryüzü Doktorları gıda, sağlık, acil ihtiyaçlar konusunda çalışmalarını yürütürken, kanalizasyon alt yapısının tahrip olduğu ve yağmur sularının hayatı zorlaştırdığı şehirde aynı zamanda günlük temiz su desteği sağlıyor. Dernek, şehrin kuzey ve güneyinde su tankerleriyle temiz su desteği sağlayarak 1 ayda yaklaşık 24 bin kişinin temel ihtiyacını karşılamış oldu.

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 51'İN ALTINA İNDİ

Uluslararası tıp dergisi The Lancet'in 3 milyon yaşam yılının kaybedildiği ve bunun 1 milyona yakınını 15 yaş altı çocuklar olarak açıkladığı Gazze ilgili raporda, ortalama yaşam yılının 51 olduğunu belirtti. Raporda gıda ve suya erişimin engellenmesi, tıbbi tesislerin ve sağlık personelinin sistematik şekilde hedef alınması sonucu kaybedilen hayatların dahil edilmesiyle yaşam süresindeki düşüşün daha da yüksek olabileceği belirtilirken Yeryüzü Doktorları ihtiyaç son bulana kadar Gazze'de çalışmalarını sürdürmeye ve ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya devam edecek.