Yeryüzü Doktorları Suriye'de Sağlık Nöbetine Devam Ediyor

Suriye'de 2011 yılında başlayan kriz, Ortadoğu'da görülmemiş bir kaosu beraberinde getirdi. Milyonlarca insan savaş nedeniyle evlerinden, sevdiklerinden ve temel ihtiyaçlarından mahrum kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) raporuna göre, Suriye'de insani yardıma ihtiyacı bulunan kişi sayısı 16,7 milyona ulaşırken; 6,8 milyon kişi yerinden edildi. Yaklaşık %90'ı yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfusun 12,9 milyonu gıda güvensizliğiyle karşı karşıyayken, Şubat 2023'te yaşanan depremler durumu daha da kötüleştirdi. 13 yıldır süren zorlu yaşam koşullarının en kritik sorunlarından biri sağlık hizmetlerine erişim oldu.

Yeryüzü Doktorları, Suriye krizinin başladığı ilk günden beri bölgede sağlık hizmeti sunarak bölgenin yerel sağlık sistemini destekliyor. Öyle ki 61 yıllık Baas rejiminin son bulması sonrası başlayan bölgedeki nüfus artışına ve sağlık ihtiyacına cevap vermek için dernek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yeryüzü Doktorları, rejim güçlerinin çekildiği ve sağlık ihtiyacının yüksek olduğu Halep'te mobil sağlık ekibiyle tıbbi ve insani yardım faaliyetleri yürütmeye başladı.

Dernek, Halep ve çevresinde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalarına ağırlık vererek özellikle jinekoloji, pediatri ve dahiliye branşlarında mobil olarak birinci basamak sağlık hizmeti sağlamaya başladı. Sağlık hizmetleri kapsamında Halep ve köylerini tek tek gezen mobil ekip muayeneden sonra ilaç desteği de veriyor.

Türkiye'nin güvenli bölgesi sayesinde sağlık sistemi ayakta kaldı

Fırat Kalkanı, Zeyt­in Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale gelen sınır bölgelerinde kalıcı merkezlerle hizmet veren Yeryüzü Doktorları; Soran, Cinderes ve Suluk'ta sağlık merkezi açarak bölge halkına hizmet vermeye başladı. Dahiliye, pediatri, cildiye, jinekoloji gibi birçok branşta birinci basamak sağlık hizmeti veren dernek; savaş ve kriz ortamında en çok etkilenen kitle olan anne ve çocuklara yönelik hizmet veren Soran Anne Çocuk Sağlığı Merkezi'yle ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Merkezlerde aile planlamasına yönelik eğitimler veren dernek, düzensiz göç ve plansız nüfuslanmaya yönelik farkındalığı da artırdı.

Zor koşullarda yaşayan halka psikososyal destek

Yeryüzü Doktorları yıllarca yaşam mücadelesi veren bölge halkı için sağlık hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek hizmetlerini de üstlendi. Bölgede yaşananlar, kısıtlamalar ve uluslararası yardım faaliyetlerinin çok kısıtlı olması psikososyal desteği çok önemli bir noktaya taşırken Yeryüzü Doktorları yıllardır bu alanda Suriyelilerin yanında yer aldı. Oyun alanları ve şenlikler oluşturan dernek ekibi savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için yoğun çaba sarf etti.

1 milyondan fazla faydalanıcıya ulaştı

Açtığı kalıcı sağlık merkezlerinde ihtiyaç sahiplerine muayene, tedavi, ameliyat, tıbbi malzeme ve ilaç dağıtımı hizmeti veren Yeryüzü Doktorları, anne çocuk sağlığına yönelik beslenme sağlığı ve doğum hizmetleri de sunuyor. Ayrıca dernek, bölgeye düzenli gönüllü sağlık ekiplerini de göndererek dahili ve cerrahi operasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor.