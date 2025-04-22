Yeryüzü Doktorları'nda görev değişimi

Kriz bölgelerinde yürüttüğü sağlık ve insani yardım çalışmalarıyla milyonlarca insanın hayatına dokunan Yeryüzü Doktorları Derneği, olağan genel kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirledi. Geniş katılımla gerçekleşen kurulda oy birliği ile Prof. Dr. Ahmet Salduz derneğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

10 yıldır Yeryüzü Doktorları'nın başkanlık görevini icra eden ve derneğin hem yurt içi hem yurt dışındaki operasyonlarında aktif rol üstlenen Uzm. Dr. Yahyahan Güney ise Denetim Kurulu Başkanı olarak dernekte çalışmalarını sürdürecek.

10 YILLIK DÖNEMDE ÖNEMLİ BAŞARILAR

Yeni dönemde bilgi birikimi ve vizyonuyla derneğin kurumsal yapısına katkı sağlamaya devam edecek Uzm. Dr. Yahyahan Güney döneminde Yeryüzü Doktorları dünyanın farklı noktalarında açtığı klinikler ve gönüllü sağlık ekiplerinin gittiği ülkelerdeki artışla önemli bir ivme yakaladı. Doğal afetler, iç karışıklıklar, savaşlar ve yoksulluk nedeniyle ihtiyaç sahibi coğrafyalarda çalışmalarını yıllardır devam ettiren dernek 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketinin ilk saatlerinde de sahada yer aldı. Başkan Güney ile birlikte tüm gönüllü ekipler sahalara intikal ederken depremde en çok yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da Yeryüzü Doktoları çadırlarda başlattığı sağlık çalışmalarını konteyner kentlerde sürdürdü. Güney döneminde yaşanan bu krizde sağlık ve insani yardım gücünü devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla paylaşan dernek krizde elini taşın altına koydu. Yine 10 yılda Gazze'de yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren dernek, yeryüzünde yaşanan birçok afette hızlı reaksiyon alarak sağlık alanında öncü bir STK olmak adına çalışmaya devam ediyor.

YERYÜZÜ DOKTORLARI YENİ DÖNEMDE PROF. DR. AHMET SALDUZ'A EMANET

Yeni dönemde bayrağı devralarak Yeryüzü Doktorları'nın "iyilik, sağlık" mottosunu dünyanın ihtiyaç sahibi coğrafyalarına taşımak için çalışacak Prof. Dr. Ahmet Salduz ise Güney'in ve kuruldaki üyelerin tebriklerini kabul ederek yeni görevine başladı.

1981 yılında Malatya'da doğan Ahmet Salduz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini aynı üniversitenin ortopedi ve travmatoloji alanında tamamladı. Ortopedi ve onkoloji alanında çalışmalar yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Salduz, Mayo Clinic ve University of Iowa'da görev alırken immünoloji alanında doktorasını bitirdi. 2012 yılından beri İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Salduz'un, kemik ve yumuşak doku tümörleri, kompleks ekstremite rekonstrüksiyonları, kalça ve diz protezleri ile revizyonları tıbbi ilgi alanları arasında yer alıyor. İngilizce bilen Prof. Dr. Ahmet Salduz, evli ve bir çocuk babası olarak doktorluk mesleğini yaparken gönüllülük çalışmalarına da önem veriyor.