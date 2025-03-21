Yeryüzü Doktorları'ndan Açlıkla Mücadeleye Destek Çağrısı

Dünyada insani krizlerin, doğal afetlerin yaşandığı coğrafyalarda milyonlarca insan yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya kalıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP), dünyada 733 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini, tespit edilen 74 ülkede 343 milyon insanın akut gıda güvensizliği altında yaşamını sürdürdüğünü raporlarında çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Yeryüzü Doktorları da açlık sorunlarının yaşandığı bu ülkelerde uzun yıllardır beslenme sağlığı projeleri yürüterek açlıkla mücadelesini sürdürüyor.

Dernek özellikle 5 yaş altı çocuk, hamile ve emziren annelere yönelik tedavi programı uyguladığı projeyi sürdürülebilir kılmak için kampanyalarla destekliyor. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da açlıkla mücadelede farkındalık yaratmayı amaçladığı "Yaşamla Ölüm Arasındaki Fark" kampanyasına destek çağrısında bulunuyor.

Milyonlar açlık yüzünden ölümle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler raporlarına göre zorlu iklim ve yaşam koşulları, bölgesel iç savaşlar ve gelir eşitsizliği nedeniyle 2030 yılı itibarıyla 582 milyon insanın kronik olarak yetersiz beslenme ile mücadele etmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden Yeryüzü Doktorları özellikle açlık krizinin en çok yaşandığı ülkeler olan Çad, Yemen, Somali ve Afganistan'da açtığı sağlık merkezlerinde yıllardır muayene ve tıbbi beslenme tedavisi uyguluyor. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu ortaya çıkan malnütrisyon hastalığının en yaygın olduğu bu ülkelerde dernek, terapötik gıda ve hastanın ihtiyacına göre özel besleyici mamalar (RUTF) ile binlerce insanın hayata tutunması için mücadele veriyor.

Orta ve uzun vadeli programlarıyla bölgenin sağlık sistemini desteklemeye çalışan dernek yıl boyunca gıda alanındaki insani yardım çalışmalarını da sürdürüyor. Beslenme tedavilerinin yanında Ramazan ayında beslenme sağlığına destek olarak Türkiye'den Filistin'e, Afganistan'dan Yemen'e, Moğolistan'dan Bosna Hersek'e, Esvatini'den Zambiya'ya uzanarak toplamda 52 ülkede kumanya ve iftar desteği sağlıyor.

"Gazze'de ateşkesin bozulması açlık krizini bir kez daha yüzümüze vurdu"

7 Ekim'den beri ciddi bir gıda sorunu yaşayan Gazze'de de ateşkesin bozulması ve insani yardım tırlarının girişinin engellenmesi ile insani kriz yeniden körüklendi. Bölgede hem sağlık hem insani yardım çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları, sınır kapılarından girişlerin durdurulmasına rağmen Gazze'nin içindeki gıda kolisi ve iftar desteğini aralıksız sürdürerek Gazzelilerin yanında olmaya çalışıyor. Kriz coğrafyalarında özellikle Gazze'deki krize ve kampanyaya dair açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, "Raporlar sadece rakamları gösteriyor. Acı gerçekleri görmek içinse dönüp bir dünyaya bakmamız yetiyor. Mesela Gazze'de ateşkesin bozulması bölgede 1.5 seneden beri devam açlık krizini bir kez daha yüzümüze vurdu. Mesleğimizin yanı sıra insanlık olarak bu krizlerle en temel hak olan gıdaya erişim ve gıda güvenliği hakkının ihlaline şahit oluyoruz. Gazze dışında insani krizin yaşandığı diğer bölgelerde de yaşanan uzun süreli açlık önce bir hastalıkla daha sonra ne yazık ki ölümle sonuçlanıyor. Açlıktan kaynaklanan malnütrisyon hastalığı sindirim sistemini bozuyor ve normal gıdaları sindirilemez hale getiriyor. Biz de tıbbi mamalar ile çocuğun beslenmesini sağlıyor, sindirim sistemine işlevini yeniden kazandırıyoruz. Her yıl Ramazan ayında belki de açlığı en iyi anladığımız dönemde beslenme sağlığı kampanyamızı başlatıyoruz. Bu sene de derdimizi "Yaşamla Ölüm Arasındaki Fark" diyerek anlatmak istedik. Yapacağınız 880 TL tutarındaki tıbbi beslenme tedavisi bağışı ile bir çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz. Çünkü bir bağışınız o çocuk için çok büyük bir fark, tam da bu yüzden destek bekliyoruz. Biz Yeryüzü Doktorları olarak Gazze'de, Arakan'da, Yemen'de, Çad'da ihtiyaç sahibi kim ve neredeyse onların yanında olmaya devam edeceğiz."