Yeryüzü Doktorları'ndan açlıkla mücadeleye destek çağrısı

Dünyanın birçok bölgesinde devam eden savaşlar, kuraklık, doğal afetler ve ekonomik eşitsizlikler temel gıdaya erişimi giderek zorlaştırıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) verileri milyonlarca insanın yeterli ve güvenli gıdaya ulaşamadığını ortaya koyarken, özellikle kriz bölgelerinde yaşayan çocukların ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Açlığa bağlı olarak gelişen malnütrisyon hastalığı, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor ve tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeryüzü Doktorları 2012 yılından beri insani krizlerin yaşandığı coğrafyalarda sürdürdüğü beslenme sağlığı projeleriyle açlığa bağlı hastalıklarla mücadele ediyor. Dernek, bu yıl başlattığı "Çocuklar Açlığa Yeniliyor" kampanyasıyla özellikle yeni doğum yapan anneleri ve 5 yaş altındaki çocukları tehdit eden açlık krizine dikkat çekmeyi ve beslenme tedavileri için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

DOKTORLAR 2 AY BOYUNCA TAKİP EDİYOR

Açlığın yoğun olarak yaşandığı Afganistan, Çad, Somali ve Yemen gibi ülkelerde kurduğu sağlık merkezlerinde tıbbi beslenme tedavisi veren Yeryüzü Doktorları, çocukların ve annelerin sağlık durumlarını düzenli olarak takip ediyor, ihtiyaca göre özel olarak terapötik gıda ve mamalarla tedavi programı uyguluyor. Doktorlar, kol cetveliyle yapılan ölçümlerde 11 cm altında kol genişliği, karın şişliği tespit edilen çocuk ve annelerde en az 4 en fazla 8 hafta olacak şekilde beslenme tedavi programını uygulayarak malnütrüsyon hastalığına karşı mücadele veriyor.

Tedavi edilmediğinde çocuk ölümlerinin başlıca nedenlerinden biri haline gelen malnütrisyon teşhisi konulan başta çocuklar ve anneler, yoğun tedavi sürecinin ardından yeniden sağlıklı bir gelişim sürecine girebiliyor. Tıbbi gözetimlerin ardından yapılan ölçümlerde 15 cm kol genişliğine ulaşarak bağışıklık sistemi güçlenen çocuklar tıbbi mamalar yerine normal gıdalarla beslenmeye başlayarak hayata tutunuyor. Yıl boyunca hem gönüllü sağlık ekipleri hem de kliniklerinde çalışan yerel sağlık personeliyle tıbbi beslenme projelerini sürdüren Yeryüzü Doktorları orta ve uzun vadeli programları sayesinde ihtiyaç sahibi ülkelerde yerel sağlık sisteminin iyileştirilmesi için çaba sarf ediyor.

RAMAZAN'IN BEREKETİNİ YERYÜZÜNÜN DÖRT BİR YANINDA PAYLAŞIYORLAR

Beslenme sağlığı projeleri kapsamında Ramazan ayı boyunca insani yardım çalışmalarını da genişleterek sürdüren dernek, birbirinden renkli coğrafyalarda Ramazan ayının bereketini paylaşmaya devam ediyor. 30 ülkede gerçekleştirdiği Ramazan faaliyetleri kapsamında kumanyalar, gıda kolileri dağıtan Yeryüzü Doktorları, Afrika'dan Asya'ya kadar geniş iftar sofralarında ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. Bazen bir yer sofrasında ekmeği paylaşan gönüllü ekipler bazen de cami avlusunda hep beraber orucunu açarak bağışçılarının emanetlerini ulaştırmanın huzurunu taşıyor.

"DÜNYANIN NERESİNDE İHTİYAÇ VARSA ORADA OLMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Gazze'de ateşkes olmasına rağmen aksayan yardım çalışmaları nedeniyle yüzbinlerce Gazzeli Ramazan ayını zor şartla altında geçirirken Yeryüzü Doktorları sağlık ve insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Dernek Han Yunus'ta bulunan sağlık merkezinde birinci basamak ve fizik tedavi hizmetlerini sürdürürken Gazze'nin en ağır hasar alan ve gıdaya erişimin zor olduğu mahallelerde iftar programları düzenleyerek halka moral aşılıyor. Kriz coğrafyalarında özellikle Gazze'deki krize ve kampanyaya dair açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Salduz, "Gazze'de ateşkes sağlanmış olsa da aksayan yardım çalışmaları, bölgede zaten kırılgan olan yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor. Bağışçılarımızın desteğiyle elimizden geldiğince Gazze'de en az 3 bin kişiye günlük olarak sıcak yemek ve iftar desteği veriyor, ramazan şenlikleri düzenleyerek bir nebze olsun savaşın yıkıcı etkisini silmeye çalışıyoruz. Son dönemde Orta Doğu'da artan gerilim ve savaş ortamı da insani yardım faaliyetlerini güçleştiriyor, bu tablonun en ağır yükünü çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar taşıyor. Biz de Yeryüzü Doktorları olarak dünyanın neresinde ihtiyaç varsa orada olmaya gayret ediyoruz. Bu yüzden her yıl Ramazan ayında belki de açlığı en iyi anladığımız dönemde beslenme sağlığı kampanyamıza destek bekliyoruz. Ramazan ayı boyunca devam eden 'Çocuklar Açlığa Yeniliyor' kampanyamızla hem açlık krizine dikkat çekmeyi hem de malnütrisyon riski altındaki çocuklara umut olmayı hedefliyoruz. Bir çocuğun bir yıllık beslenme tedavisinin 1200 TL olduğu kampanyamıza yapılacak her bağış, bir çocuğun hayata tutunmasına vesile olabilir. Derneğimizin web sitesi yyd.org.tr üzerinden kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz." dedi.