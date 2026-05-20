Yeryüzü Doktorları'ndan bayram hazırlığı! 17 ülkede organizasyon gerçekleştirilecek

Açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimin olmadığı coğrafyalarda yıllardır faaliyet gösteren Yeryüzü Doktorları, Kurban Bayramı'nın bereketini yeryüzüyle paylaşmak için 22 yıldır organizasyonlarına başarıyla devam ediyor. Başta sağlık olmak üzere insani yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren dernek "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasıyla bu yıl da bağışçılarının emanetlerini ihtiyaç sahibi coğrafyalara ulaştırmaya hazırlanıyor.

KURBAN BAĞIŞLARI AÇLIK RAKAMLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERE YAPILACAK

Yeryüzü Doktorları Asya, Afrika ve Balkanlar'da olmak üzere Hindistan, Bangladeş, Nepal, Yemen, Suriye, Kazakistan, Tanzanya, Somali, Kamerun, Çad, Sudan, Nijerya, Etiyopya, Bosna Hersek, Kosova, Filistin ve Türkiye'de Hatay olmak üzere toplam 17 ülkede kurban kesim ve dağıtım organizasyonu gerçekleştirecek. Yürütülecek çalışmalarla milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban etleri ulaşacak.

Kurban Olsun, Sağlık Olsun mottosuyla yola çıkan dernek organizasyonlarını özellikle açlık oranlarının çok yüksek seyrettiği coğrafyalarda beslenme sağlığı için gerçekleştirecek. Çocuklar, hamile kadınlar ve kronik yetersiz beslenme riski taşıyan bireyler için protein erişimini artırmayı amaçlayan sivil toplum kuruluşu kurban bağışlarını büyük bir titizlikle paylaşacak.

Organizasyonlar kapsamında sahada görev alacak gönüllü ekipler, dağıtım süreçlerini koordineli şekilde yürütürken bağışların güvenli, düzenli ve şeffaf biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını da sağlayacak. Kurban kampanyasına bağış yapan hayırseverlere, kurban kesim süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler SMS ve video aracılığıyla iletilecek. Bağışçılar, kurbanlarının hangi ülkede kesildiğini ve dağıtıldığını kendilerine özel hazırlanan içeriklerle takip edebilecek.

2 YILDIR OLDUĞU GİBİ GAZZE İÇİN KURBAN SEFERBERLİĞİ

İnsani krizin ağır şekilde devam ettiği Gazze için 2 yıldır özel bir kurban organizasyonuyla bağışlarını ulaştıran Yeryüzü Doktorları bu yıl da güvenlik ve lojistik gibi nedenlerle Gazze adına bağışlanan kurbanlıkların kesimini üçüncü bir ülkede gerçekleştirecek. Kesimlerin ardından etler soğuk zincir korunarak Mısır'a gönderilecek ve burada Avrupa standartlarına uygun şekilde konserve haline getirilecek.

Hazırlanan konserveler, 2 yıllık raf ömrü sayesinde sınırı aşarak Gazze halkına dağıtılacak. Geçtiğimiz 2 yılda uygulanan prosedür sayesinde yüz binlerce insanın temel gıda ihtiyacına destek olan Yeryüzü Doktorları üçüncü yılda da tüm dünyanın gözü önünde yaşanan insani drama karşı Gazzelilerin yanında yer alacak.

Bölgede aynı zamanda sağlık hizmetlerini devam ettiren dernek, çocuklar ve kadınlara yönelik beslenme sağlığı çalışmalarını sürdürürken Han Yunus'ta yer alan sağlık merkezinde muayene, tedavi ve mobil sağlık hizmetini de kesintisiz şekilde yürütüyor.

DOKTORLARIN BAYRAM MESAİSİ TANZANYA VE ÇAD'DA DEVAM EDECEK

Yeryüzü Doktorları, kurban organizasyonlarıyla birlikte sağlık faaliyetlerini de eş zamanlı olarak sürdürecek. Tanzanya ve Çad'da gönüllü sağlık ekipleri bayram süresince muayene, ilaç desteği ve temel sağlık kontrolleri gerçekleştirecek. Derneğin yıllardır Çad'ın Sido bölgesinde faaliyet gösteren Anne Çocuk Sağlığı Merkezi'ne ve 2025 yılında Tanzanya'nın Kongwa bölgesinde açtığı sağlık merkezlerine gidecek gönüllü doktorlar kadın ve çocuklara yönelik sağlık hizmetleri sunarken Türkiye'nin bayram neşesini ve bereketini paylaşmak için sahada olacak.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Salduz kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün dünyanın birçok bölgesinde insanlar yalnızca açlıkla değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerine erişememekle de mücadele ediyor. Özellikle Gazze'de sağlık sistemi ağır saldırılar ve abluka nedeniyle çökme noktasına geldi. Son açıklanan verilere göre tıbbi görüntüleme cihazlarının yüzde 76'sı kullanılamaz hale gelirken birçok hastane ve sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. Bizler de Yeryüzü Doktorları olarak hem sağlık çalışmalarımızı sürdürmek hem de Kurban Bayramı'nın bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak için sahada olmaya devam ediyoruz. Kurban organizasyonlarımızı yalnızca bir gıda desteği değil, aynı zamanda beslenme sağlığını destekleyen önemli bir insani yardım çalışması olarak görüyoruz. Özellikle çocukların, kadınların ve sağlık hizmetlerine erişemeyen ailelerin yanında olmak için gönüllü ekiplerimizle büyük bir gayret gösteriyoruz. Hayırseverlerimizin desteği sayesinde Gazze, Sudan başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibi coğrafyada umut olmaya devam edeceğiz. Tüm bağışçılarımızı kurban emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Yeryüzü Doktorları'nın resmi internet sitesi üzerinden ya da derneğimize telefonla ulaşarak kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz." dedi.