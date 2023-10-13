İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2023 Cuma / 29 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8026
  • EURO
    29,3068
  • ALTIN
    1707.17
  • BIST100
    8096.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yeryüzü Doktorları'ndan Filistinlilere yardım eli
Güncel

Yeryüzü Doktorları'ndan Filistinlilere yardım eli

Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlilere yönelik yardım çalışması ve sağlık hizmeti desteğinde bulunuyor.

AA13 Ekim 2023 Cuma 16:01 - Güncelleme:
Yeryüzü Doktorları'ndan Filistinlilere yardım eli
ABONE OL

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana Gazze'de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi bulunan Yeryüzü Doktorları, İsrail'in saldırıları sonrasında acil yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırıların 7. gününde ekipleriyle bölgede bulunan doktorlar, Gazze Şifa Hastanesi ile Endonezya Hastanesinin acil servisinde sağlık hizmetlerine destek veriyor.

Ekipler aynı zamanda gıda, bebek bezi ve maması, battaniye gibi acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan paketlerin dağıtımını yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, dernek olarak kuruldukları günden beri Filistin'de, özellikle Gazze'de insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Bölgede zor şartlar altında hizmet veren ekiplerimiz, son gelişmeler ve alınan tahliye kararından sonra bizden helallik istediler. Böyle bir ortamda görevlerini icra etmeye çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın ve yaşam mücadelesi veren Gazzelilerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güney, saldırıların bir an önce bitmesi ve barış ortamının tesis edilmesini diledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.