Yeryüzü Doktorları'ndan Filistinlilere yardım eli

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana Gazze'de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi bulunan Yeryüzü Doktorları, İsrail'in saldırıları sonrasında acil yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırıların 7. gününde ekipleriyle bölgede bulunan doktorlar, Gazze Şifa Hastanesi ile Endonezya Hastanesinin acil servisinde sağlık hizmetlerine destek veriyor.

Ekipler aynı zamanda gıda, bebek bezi ve maması, battaniye gibi acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan paketlerin dağıtımını yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, dernek olarak kuruldukları günden beri Filistin'de, özellikle Gazze'de insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Bölgede zor şartlar altında hizmet veren ekiplerimiz, son gelişmeler ve alınan tahliye kararından sonra bizden helallik istediler. Böyle bir ortamda görevlerini icra etmeye çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın ve yaşam mücadelesi veren Gazzelilerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güney, saldırıların bir an önce bitmesi ve barış ortamının tesis edilmesini diledi.