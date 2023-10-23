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Yeryüzü Doktorlarından Gazze'ye yardım

Yeryüzü Doktorları Derneği, saldırılar nedeniyle hasar gören Gazze'deki sağlık merkezinde bulunan tıbbi malzemelerini Şifa Hastanesi'ne teslim etti.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
Yeryüzü Doktorlarından Gazze'ye yardım
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana Gazze'de hizmet veren fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezi, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar nedeniyle hasar aldı.

Derneğe ait sağlık merkezindeki sargı ve hasta bezi, serum, hijyenik jel ile ameliyat eldiveni gibi 13 bin 837 tıbbi ve sarf malzemesi bölgenin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık çalışanları ve 2 doktordan oluşan 20 kişilik ekiple 7 Ekim'den beri Şifa ve Endonezya hastanelerinde gönüllü olarak hizmet veren dernek, aynı zamanda bölge halkına ve hastane personeline acil yardım kiti, ana gıda malzemesi dağıttı. Toplamda 7 bin 980 ihtiyaç sahibine ekmek, su ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Sınır kapısının açılmasıyla İstanbul'da hazırlanan 13 paletlik insani yardım kolilerini de bölgeye göndermeyi sürdüren dernek, beyin ve sinir cerrahı, ortopedi ve travmatoloji doktoru, genel cerrahi doktoru, ameliyathane hemşiresi, anestezi uzmanı ve teknikerini, bekleyen acil ameliyatlar için Gazze'ye göndermek üzere hazırlıklarını tamamladı.

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