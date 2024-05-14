Yeryüzü Doktorlarından “Kurban Olsun, Sağlık Olsun”

Yeryüzü Doktorları, açlık ile mücadele eden ülkeler başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında "Kurban Olsun Sağlık Olsun" diyerek kurbanın sevincini yaşatacak. Kurban yardımlarının yanı sıra sağlık imkanlarının yetersiz olduğu Çad ve Kamerun'da gönüllü uzman doktorları ile sağlık hizmeti sunarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.



Yurt içi kurban hisse bedelini 12 bin TL, yurt dışı kurban hisse bedelini ise 4 bin TL olarak belirleyen dernek, kurban organizasyonları kapsamında bu yıl da Afganistan, Çad, Kamerun, Yemen, Gazze gibi toplam 22 ülkede kurban dağıtımı yapacak.

İNSANİ KRİZİN ŞİDDETLENEREK ARTTIĞI GAZZE'YE KURBAN YARDIMLARINI ULAŞTIRACAK



Yeryüzü Doktorları, insanlık dramının devam ettiği ve açlık krizinin giderek büyüdüğü bölgede sağlık hizmetlerini sunmaya devam ederken Kurban Bayramı'nda da çalışmalarını sürdürecek. Bölgedeki şartlara uygun şekilde kurban yardımlarını organize eden dernek, bu yıl da bayramın bereketini Gazzelilerin sofralarına taşıyacak.

GÖNÜLLÜ HEKİMLER KURBAN BAYRAMI'NDA SAHADA OLACAK



Sağlık altyapısının yetersiz olduğu ülkelerde çalışmalar yürüten Yeryüzü Doktorları, kurban yardımlarını organize ederken gönüllü ekipleri ile sağlık hizmeti verecek. Bayram boyunca açlık sorunlarının yaşandığı ve sağlık hizmeti imkanlarının kısıtlı olduğu Çad ve Kamerun'da aile ve çocuk sağlığı alanında muayeneler gerçekleştirecek, tedaviler uygulayacak.

Koruyucu sağlık projeleri kapsamında kurban operasyonları düzenlediklerini dile getiren Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, "Yaşam koşullarının zorlu olduğu uzak coğrafyalarda yürüttüğümüz kurban operasyonlarımızla bugüne kadar yüz binlerce kişiye ulaştık. Bu yıl da başlattığımız kurban kampanyamız ile ülkemizde ve yurt dışında 22 farklı ülkede bağışçılarımızın kurban emanetlerini ulaştırmayı hedefliyoruz. Sağlık merkezimizin bulunduğu Çad'da ve çeşitli faaliyetler yürüttüğümüz Kamerun'da ekiplerimizle kurban dağıtımı gerçekleştirirken bir yandan da şifa olmak için çalışacağız. Kurban Bayramı'nda daha fazla insanın bayram sevincine ortak olmak için sizler de vekalet yolu ile bağışlarınızı bize ulaştırın, bu bayram da kurban olsun sağlık olsun." ifadelerini kullandı.