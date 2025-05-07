Yeryüzü Doktorları'ndan “Kurban Olsun, Sağlık Olsun”

Yeryüzünün zorlu bölgelerinde yaşayan milyonlarca insan, yetersiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırken Yeryüzü Doktorları başta sağlık olmak üzere insani yardım çalışmalarına devam ederek açlıkla mücadelesini sürdürüyor. 2005 yılından günümüze kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışan dernek bu yıl da "Kurban Olsun Sağlık Olsun" kampanyasını başlattı. Kampanyanın başlamasıyla beraber dernek, Türkiye'den Gazze'ye, Burkina Faso'dan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyada kurban faaliyeti yürütecek. Aynı zamanda Afganistan ve Çad'da yer alan kliniklerinde gönüllü sağlık ekipleri ile sağlık hizmeti sunarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

Yurt dışı kurban hisse bedelini 4 bin 600 TL, Gazze için 15 bin TL, Türkiye için 20 bin TL olarak belirleyen Yeryüzü Doktorları, kurban organizasyonları kapsamında toplam 21 ülkede kurban desteği sağlayacak.

578 GÜNDÜR OLDUĞU GİBİ KURBAN BAYRAMINDA DA GAZZE'NİN YANINDA OLACAK

Açlık krizinin ölümlere neden olduğu Gazze'de sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam eden Yeryüzü Doktorları, kurban bağışları için de özel bir organizasyon ile bağışları Gazzelilere ulaştırarak hayati yardımlarına devam edecek. Dernek geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Gazze için ulaşan kurban bağışlarını Güney Afrika, Hindistan ya da Pakistan gibi üçüncü bir ülkede keserek konserve haline getirecek. Konserve haline getiren etler Avrupa standartlarında hazırlanacak ve 2 yıl kullanım ömrü olacak. Dernek geçtiğimiz yıl da 79 binlik hissenin Gazze'ye ulaşımını sağlayarak büyük bir destek sağlamıştı.

DEPREM BÖLGESİ UNUTULMUYOR

2023 yılında yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında yurt içindeki kurban organizasyonlarını deprem bölgesinde gerçekleştiren dernek, bu sene de kurban hisse bedelini 20 bin TL belirleyerek bağışlanan kurbanları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

SAĞLIK EKİPLERİ AFGANİSTAN VE ÇAD'DA SAHADA OLACAKLAR

Kurban organizasyonu ile sağlık altyapısının yetersiz olduğu ülkelerde muayene ve tedavi hizmetini sürdüren Yeryüzü Doktorları bayram boyunca Afganistan ve Çad'da gönüllü sağlık ekipleri ile sahada olacak. Türkiye'nin gönüllü hekimleri, bayram süresince mobil sağlık hizmetleri sunacak; özellikle kadın ve çocuklara yönelik muayeneler, ilaç temini ve temel sağlık kontrolleri yaparak bölgenin iyileşmesi için çalışacak.

Yeryüzü Doktorları Kurban Bayramında hem kurban operasyonları hem sağlık hizmeti için seferber olacak.

VİDEO İLE BAĞIŞÇILAR BİLGİLENDİRİLECEK

Geniş bir coğrafyada Kurban Bayramının bereketini paylaşmak için yola çıkan Yeryüzü Doktorları, gerçekleştirdiği kurban kesimlerini SMS ve video yolu ile ulaştırarak bağışçılarına ulaştıracak. Kurban bağışı yapan hayırseverler, bağışının hangi ülkede kesildiğini isme özel hazırlanmış videolar aracılığıyla görebilecek.

Dernek kurban bağışlarını web sitesinden, bankalar yoluyla ve elden kabul etmeye devam ediyor.