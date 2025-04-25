Yeryüzünde 23 Nisan Mutluluğu

Yeryüzü Doktorları her yıl geleneksel olarak yaptığı 23 Nisan şenliklerini bu sene de hem Türkiye'de hem de kliniklerinin yer aldığı 7 ülkede coşkuyla kutladı. Derneğin Afganistan, Bangladeş, Çad, Filistin, Somali, Suriye ve Yemen'de faaliyet gösteren kliniklerinde sağlık çalışanları ve gönüllüleri kliniklerini şenlik alanına dönüştürerek renkli balonlarla süsledi, müzik eşliğinde dans ve oyun alanları kurdu. Özellikle savaş ortamında yaşamak zorunda kalan çocukların yüzlerinde bir anlık da olsa tebessüm yaratmayı hedefleyen Yeryüzü Doktorları, boyama faaliyetleri, yüz boyama etkinlikleri, kukla gösterileri ve çeşitli eğlenceli yarışmalar düzenledi. Ayrıca dernek şenlik sırasında çocuklara şeker, balon, oyuncak, kitap ve kırtasiye setleri hediye etti. Etkinlik boyunca kliniklerde hizmet veren doktorların da oyunlara katılmasıyla eğlence doruktaydı.

31 ÜNİVERSİTENİN GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI TOPLULUĞU 20 İLDE KALPLERİ KAZANDI

Türkiye genelinde derneğin üniversite oluşumu olan Genç Yeryüzü Doktorları'nın 31 öğrenci topluluğu da yer aldıkları toplam 20 ilde hastanelerin ortak alanlarında çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler organize etti. Trabzon'dan Adana'ya, Balıkesir'den Erzincan'a kadar birçok ilde gönüllü öğrenciler, devlet ve üniversite hastanelerinde buluşarak hastanede tedavi gören çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Hazırladıkları özel programlarla kutu oyunları, pastel ve el boyalarıyla rengarenk boyama oyunları, kuklalarla drama atölyeleri ve el işi faaliyetleri düzenleyen Genç Yeryüzü Doktorları aynı zamanda küçük hediyeler vererek miniklerin kalplerini fethetti.

İLK KEZ HALEP'TE DE 23 NİSAN MUTLULUĞU YAŞANDI

Kliniklerinin bulunduğu coğrafyalarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geleneksel olarak kutlayarak hem Türk kültürünü hem de bayram neşesini paylaşan Yeryüzü Doktorları bu sene rejimin son bulması sonrası ilk defa Halep'te yer alan bir ilkokulda 23 Nisan şenliği gerçekleştirdi. Geçen sene Soran, Suluk ve Cinderes'te bulunan kliniklerinde yaptığı kutlamaları bu sene ayrıca Halep'te de gerçekleştiren dernek umutların yeniden yeşerdiği coğrafyada çocuklara hem moral verdi hem de eğlenceyi arşa çıkardı. İbn Muawiya Okulu'nda okuyan ilkokul öğrenci ve çevre civarında yaşayan küçük çocuklar için okul bahçesine etkinlik alanı kuran dernek, alanda yer alan makinelerde pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıp, palyaço eşliğinde karnaval havası yarattı. 200'den fazla çocuğun doyasıya dans edip şarkılar söylediği eğlencede doktorlar ve dernek personeli hatıra fotoğrafı çektirerek Halep'te savaş sonrası unutulmaz güzel hatıralar bıraktı.

YERYÜZÜ RENGARENK OLDU

Yeryüzü Doktorları Afganistan, Bangladeş, Çad, Somali, Yemen ve Filistin'de bulunan kliniklerinde de 23 Nisan etkinlikleriyle yüzlerce çocuğun gülümsemesine vesile oldu. Beslenme sağlığı projesini uyguladığı Afganistan, Çad, Somali ve Yemen'deki kliniklerde beslenme tedavisi gören çocuklar rengarenk süslenmiş alanları gördüklerinde adeta büyülendi.

Filistin'de 7 Ekim'de başlayan saldırılarda ateşkesin son bulmasıyla yeniden zor günler yaşamaya başlayan Gazzeliler derneğin düzenlemiş olduğu şenlikle moral buldu. Kuzey Gazze'de saldırılardan etkilenen bir mahallede şenlik alanı oluşturan Yeryüzü Doktorları, yetişkininden çocuğuna tek kalp olarak 23 Nisan'ı yürekten kutladı. Açlığın ve saldırıların ortasında bir an olsun dertlerinden uzaklaşan Gazzeliler hep birlikte şarkılar söyledi, dans etti. Sağlık ekibi ise minik yüzleri rengarenk boyadığında kahkahalar tüm Filistin'de yankılandı. Yeryüzü Doktorları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünyanın her yerinde coşkuyla kutlarken binlerce çocuğun gülüşlerini dünyaya duyurarak yaşamın herkes için olduğunu bir kez daha kanıtladı.