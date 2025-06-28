İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yeşil alanı ranta çevirdiler! İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde 20 milyonluk rüşvet
Güncel

Yeşil alanı ranta çevirdiler! İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde 20 milyonluk rüşvet

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ait yeni bir rüşvet olayı daha gün yüzüne çıktı. Halil Kurdu, danışmanlığını yaptığı iş insanı Mehmet Tatlıcı'nın Beyikdüzü'ndeki yeşil alan imarlı arsasını bağış kılıfı adı altında Beylikdüzü Belediyesi'ne devredip üzerine pazar yeri yapmanın karşılığında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık'a 20 milyon TL rüşvet verdiğini, tüm sürecin dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini anlattı.

Sabah28 Haziran 2025 Cumartesi 08:26 - Güncelleme:
Yeşil alanı ranta çevirdiler! İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde 20 milyonluk rüşvet
ABONE OL

İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Halil Kurdu, Beylikdüzü Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde dönen dolapları anlattı.

YEŞİL ALAN İMARLI ARSADA RANT OLUŞTURULDU

"2017 yılında Mehmet Tatlıcı yanıma gelerek Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 128 ada 2 parsel numaralı 12 bin metrekare büyüklüğündeki yeşil alan imarlı arsasını değerlendirmek istediğini söyleyerek benden kendisine danışmanlık yapmamı istedi. Teklifini kabul edip Beylikdüzü Belediyesi'ne giderek Mehmet Murat Çalık ile görüştüm. Kendisine araziden bahsedip bu araziyi kamulaştırıp kamulaştırmayacaklarını sordum. Belediyenin bütçesinin buna müsait olmadığını söyleyince durumu Mehmet Tatlıcı'ya ilettikten sonra tekrar Mehmet Murat Çalık'ın yanına gittim. Araziyi şartlı olarak belediyeye bağışlayabileceğimizi, bunun karşılığında üst irtifak hakkı talep ettiğimizi ilettik. 16.08.2018 tarihinde üst irtifak hakkı kurulması suretiyle arazinin Beylikdüzü Belediyesi'ne devrine ilişkin protokol imzaladık.

MURAT ÇALIK'A 20 MİLYON VERDİ

Buna göre, araziye yapılacak yapıda haftanın 5 günü spor, yürüyüş ve park alanı gibi hizmetlerde kullanılıp geri kalan 2 gün ise burada pazar yeri açılacaktı. Pazar yerinde satılacak pazar tahtalarının geliri Mehmet Tatlıcı'ya ait olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Tatlıcı bin 800 adet pazar tahtasından yaklaşık 62 milyon TL gelir elde etti. Protokol için yaptığımız görüşmede Mehmet Murat Çalık, işin karşılığında Mehmet Tatlıcı'dan 25 milyon TL rüşvet talep etti. Tatlıcı paranın çok olduğunu söyleyince 20 milyon TL'ye anlaştılar ve beni de bu anlaşmanın şahidi tuttular. O gün üçümüz bir araya gelmiştik. O tarihteki dosyaya sunduğum telefon numaralarımızın HTS incelemesi yapıldığında bu ortaya çıkacaktır. Mehmet Murat Çalık'a teslim edilen rüşvet parası Mehmet Tatlıcı'nın nikâhlı eşi Serap Durmuş ve avukatı Ayhan Duran üzerinden aktarıldı. Tüm bu süreçlerde Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Mehmet Tatlıcı ve belediye arasındaki protokol, Ekrem İmamoğlu tarafından imzalandı. Tüm bu süreçler İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde ilerledi."

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.