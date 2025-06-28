İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Halil Kurdu, Beylikdüzü Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde dönen dolapları anlattı.

YEŞİL ALAN İMARLI ARSADA RANT OLUŞTURULDU

"2017 yılında Mehmet Tatlıcı yanıma gelerek Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 128 ada 2 parsel numaralı 12 bin metrekare büyüklüğündeki yeşil alan imarlı arsasını değerlendirmek istediğini söyleyerek benden kendisine danışmanlık yapmamı istedi. Teklifini kabul edip Beylikdüzü Belediyesi'ne giderek Mehmet Murat Çalık ile görüştüm. Kendisine araziden bahsedip bu araziyi kamulaştırıp kamulaştırmayacaklarını sordum. Belediyenin bütçesinin buna müsait olmadığını söyleyince durumu Mehmet Tatlıcı'ya ilettikten sonra tekrar Mehmet Murat Çalık'ın yanına gittim. Araziyi şartlı olarak belediyeye bağışlayabileceğimizi, bunun karşılığında üst irtifak hakkı talep ettiğimizi ilettik. 16.08.2018 tarihinde üst irtifak hakkı kurulması suretiyle arazinin Beylikdüzü Belediyesi'ne devrine ilişkin protokol imzaladık.

MURAT ÇALIK'A 20 MİLYON VERDİ

Buna göre, araziye yapılacak yapıda haftanın 5 günü spor, yürüyüş ve park alanı gibi hizmetlerde kullanılıp geri kalan 2 gün ise burada pazar yeri açılacaktı. Pazar yerinde satılacak pazar tahtalarının geliri Mehmet Tatlıcı'ya ait olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Tatlıcı bin 800 adet pazar tahtasından yaklaşık 62 milyon TL gelir elde etti. Protokol için yaptığımız görüşmede Mehmet Murat Çalık, işin karşılığında Mehmet Tatlıcı'dan 25 milyon TL rüşvet talep etti. Tatlıcı paranın çok olduğunu söyleyince 20 milyon TL'ye anlaştılar ve beni de bu anlaşmanın şahidi tuttular. O gün üçümüz bir araya gelmiştik. O tarihteki dosyaya sunduğum telefon numaralarımızın HTS incelemesi yapıldığında bu ortaya çıkacaktır. Mehmet Murat Çalık'a teslim edilen rüşvet parası Mehmet Tatlıcı'nın nikâhlı eşi Serap Durmuş ve avukatı Ayhan Duran üzerinden aktarıldı. Tüm bu süreçlerde Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Mehmet Tatlıcı ve belediye arasındaki protokol, Ekrem İmamoğlu tarafından imzalandı. Tüm bu süreçler İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde ilerledi."